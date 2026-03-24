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Encore une défaite
Stan Wawrinka battu par le 348e mondial à Naples

Stan Wawrinka a été éliminé dès son entrée au Challenger de Naples par Matteo Martineau, 348e mondial. Le Vaudois visera un retour en force au tournoi ATP 250 de Marrakech la semaine prochaine.
Publié: il y a 51 minutes
Une défaite totalement inattendue pour Stan Wawrinka (archives).
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 94) a entamé sa saison sur terre battue du mauvais pied. Le Vaudois a été sorti d’entrée au Challenger de Naples par le... 348e mondial. Stan Wawrinka s’est, en effet, incliné 2-6 6-4 7-6 (7/2) devant le Français Matteo Martineau pour accuser sa première contre-performance de l’année.

Malgré les cinq balles de match sauvées dont trois consécutives au douzième jeu de la dernière manche et le bruyant soutien des tifosi, il n’a pas été en mesure de prendre la main dans le jeu décisif. A 27 ans, Matteo Martineau pouvait fêter la plus belle victoire de sa carrière.

Cap sur le Maroc

Stan Wawrinka peut mettre désormais le cap sur le Maroc. Il est inscrit au tournoi ATP 250 de Marrakech qui aura lieu la semaine prochaine.

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