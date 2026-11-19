Alexander Zverev souhaite ardemment que sa grand-mère Natalia obtienne le passeport allemand. Mais l'obstacle est de taille, car elle est de nationalité russe.

Alexander Zverev veut que sa grand-mère russe obtienne le passeport allemand

Alexander Zverev veut que sa grand-mère russe obtienne le passeport allemand

Cédric Heeb

Cette année, le plus grand souhait d’Alexander Zverev s’est réalisé: il a remporté son premier titre du Grand Chelem, à Roland-Garros. Fervente supportrice, sa grand-mère Natalia a vécu ce moment au plus près. Un instant particulièrement émouvant, car en raison de sa nationalité russe, elle ne peut encourager son petit-fils sur place lors des tournois que sporadiquement.

En marge des ATP Finals de Turin, où Alexander Zverev a commencé le tournoi dimanche par une victoire, le numéro un mondial révèle désormais que sa famille travaille intensivement à faire avancer la naturalisation de sa grand-mère Natalia. «Nous essayons vraiment fort de lui faire obtenir un passeport allemand. Mais c’est difficile», explique le vainqueur de l’US Open de cette année.

Critique envers les autorités allemandes

Parce que sa grand-mère est russe. «C’est actuellement un sujet difficile», lâche Alexander Zverev. Natalia, qui encourage son petit-fils à Turin, n’obtiendrait à chaque fois qu’un visa de trois mois, après quoi elle devrait rentrer chez elle, à Sotchi. Alexander Zverev reproche en outre aux autorités allemandes de ne pas accepter qu’il puisse subvenir financièrement aux besoins de sa grand-mère: «Elle ne travaille plus et le système veut que l’on vérifie si elle vivra de l’aide sociale ou de quoi. Les autorités allemandes ne comprennent alors pas que je dise: j’ai assez d’argent pour elle.»

Si sa grand-mère a pu être présente à Paris au début du mois de juin, c’est pour une triste raison, comme Alexander Zverev l’avait expliqué à l’époque: «Mon grand-père est malheureusement décédé il y a quelque temps. Nous l’avons alors amenée en Europe.»