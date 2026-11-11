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De folles rumeurs
Jannik Sinner proche de la rupture amoureuse?

Jannik Sinner galère au niveau sportif, lui qui est éloigné des courts pour cause de blessure. Et ces derniers temps, la crise pourrait également avoir atteint sa vie privée.
Publié: il y a 1 minute
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Jannik Sinner et sa petite amie Laila Hasanovic se seraient séparés.
Photo: IMAGO/LaPresse
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Fabienne Kleinhenz

Cela fait un certain temps que Jannik Sinner n’a plus été aperçu avec sa partenaire Laila Hasanovic. Les fans spéculent désormais sur une séparation du couple. À l’origine de ces spéculations? Une publication Instagram que Laila Hasanovic a partagée le week-end dernier à l’occasion de son anniversaire. Le mannequin écrit: «Merci à tous pour vos vœux. Je suis vraiment reconnaissante et heureuse d’être aujourd’hui entourée des meilleures personnes.» Ce qui est frappant: Jannik Sinner n’apparaît pas sur les photos.

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Dès Halloween, la jeune femme, qui a également été en couple avec l’ancien pilote de Formule 1 Mick Schumacher, avait alimenté les rumeurs de séparation en chantant les paroles d’une chanson de Kylie Cantrall. Les paroles? «Tu avais raison, il sort avec une autre fille.»

Déjà une nouvelle compagne?

Une autre fille? C’est là qu’intervient le nom de la joueuse de volleyball Greta Galassi. En 2015, cette Italienne a représenté l’Italie lors de la finale de Miss Monde et pourrait être la nouvelle compagne de Jannik Sinner.

Au trou d'air de sa carrière s’ajoute donc maintenant une crise privée. À l’ATP, le Sud-Tyrolien a dû céder sa place de numéro un mondial à Alexander Zverev après avoir mis fin à sa saison en raison d’une blessure. Mardi encore, Jannik Sinner s’est exprimé lors d’une conférence de presse à Milan: «La vérité, c’est que pour la première fois de ma carrière, je n’ai pas le contrôle de la situation. C’est étrange, un sentiment qui ne me plaît pas.»

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