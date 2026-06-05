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Le tenant du titre de retour
Swiss Indoors: Trois joueurs du top 10 confirmés à Bâle

João Fonseca, champion en 2025, revient aux Swiss Indoors de Bâle cet automne pour défendre son titre. A 19 ans, le Brésilien sera opposé à trois joueurs du top 10 mondial, dont Félix Auger-Aliassime.
Publié: il y a 9 minutes
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João Fonseca a remporté le tournoi de Bâle en 2025.
Photo: AFP
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Dominik Mani

Les Swiss Indoors de Bâle continuent de dévoiler leur plateau. Après avoir remporté le tournoi l'an dernier, João Fonseca sera de retour cet automne pour défendre son titre.

Le Brésilien, actuellement 25e mondial, s'était imposé lors de l'édition 2025 en battant l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en finale (6-3, 6-4). À seulement 19 ans, il fait désormais partie des attractions du circuit et tentera de récidiver à Bâle.

Trois joueurs du top 10

Mais la concurrence s'annonce particulièrement relevée. Les organisateurs ont annoncé la participation de trois joueurs du top 10 mondial: Félix Auger-Aliassime (4e), Ben Shelton (5e) et Taylor Fritz (9e). Un autre prétendant au titre figure également parmi les joueurs inscrits: le Tchèque Jiri Lehecka, actuellement 12e à l'ATP.

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Les Swiss Indoors ont également confirmé la présence d'Arthur Fils. Le Français, 21e mondial, est considéré comme l'un des plus grands espoirs du tennis international. Vainqueur cette saison de l'ATP 500 de Barcelone, il est régulièrement cité parmi les candidats à une future percée au plus haut niveau.

Avec João Fonseca, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Taylor Fritz, Jiri Lehecka et Arthur Fils, le tournoi bâlois s'assure déjà la présence de plusieurs des joueurs les plus en vue du circuit.

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