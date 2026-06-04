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Démonstration en demi-finale
Mirra Andreeva en finale pour la première fois à Roland-Garros

Mirra Andreeva (WTA 8) s'est qualifiée pour sa première finale à Roland-Garros jeudi à Paris. La Russe a dominé l'Ukrainienne Marta Kostyuk 6-1 6-3 en 1h17 et affrontera Schnaider ou Chwalinska en finale.
Publié: il y a 44 minutes
En demi-finale, Mirra Andreeva a balayé l'Ukrainienne Marta Kostyuk 6-1 6-3 en 1h17.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Mirra Andreeva (WTA 8) s'est qualifiée pour sa première finale à Roland-Garros jeudi. La Russe a balayé l'Ukrainienne Marta Kostyuk 6-1 6-3 en 1h17 en demi-finale.

La 15e mondiale a eu toutes les peines du monde à exister face à celle qu'elle avait battue en finale à Madrid fin avril. L'Ukrainienne de 23 ans a attendu d'être menée 4-0 avant de remporter son premier jeu de service, le seul qu'elle a remporté dans cette première manche perdue 6-1.

En démonstration

En face, la tombeuse de la Suissesse Jil Teichmann en 8es de finale a déroulé grâce notamment à une excellente première balle sur son service. Malgré un break concédé à 4-3, Mirra Andreeva n'a plus relâché son étreinte pour mettre un terme aux débats à 6-3 sur sa première balle de match.

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En finale, elle affrontera la vainqueure du duel dans l'autre demi-finale entre sa compatriote Diana Schnaider (23e) et la surprise issue des qualifications, la Polonaise Maja Chwalinska (114e).

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