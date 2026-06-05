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Une semaine après le Queen's
Serena Williams alignée en double à Berlin

De retour sur le circuit, Serena Williams jouera en double à Berlin après le Queen's. Le tournoi WTA 500 débute le 15 juin, en préparation pour Wimbledon.
Publié: il y a 40 minutes
Serena Williams est bel et bien de retour!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-no 1 mondiale Serena Williams, 44 ans, est bel et bien de retour. Après avoir officialisé en début de semaine son retour sur le circuit en double au Queen's, elle a annoncé vendredi sa participation, toujours en double, à Berlin une semaine après le tournoi londonien.

«Chaque tournoi que j'inscris actuellement à mon calendrier est spécial, et Berlin ne fait pas exception. Je me réjouis de m'aligner devant le public allemand et de continuer à gagner en confiance pour la saison sur gazon», a expliqué Serena Williams, cité dans un communiqué des organisateurs.

Qui sera sa partenaire?

Le nom de sa partenaire pour le tournoi de double berlinois ainsi que le jour de son premier match seront annoncés plus tard. Le tournoi dans l'ouest de la capitale allemande, un WTA 500 qui sert de répétition générale sur gazon avant Wimbledon, débute lundi 15 juin.

L'Américaine aura une dernière occasion pour peaufiner son retour avant une éventuelle présence à Wimbledon, tournoi du Grand Chelem qu'elle a remporté à sept reprises en simple et à six reprises en double, avec des tournois à Bad Hombourg (Allemagne) et à Eastbourne (Angleterre).

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