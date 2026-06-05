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1,62 millions de spectateurs
Maja Chwalinska explose les audiences polonaises

La Polonaise Maja Chwalinska (WTA 114) est en finale de Roland-Garros après un parcours exceptionnel. En Pologne, sa demi-finale a captivé 1,62 million de téléspectateurs.
Publié: 18:27 heures
|
Dernière mise à jour: 18:32 heures
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La sensation Maja Chwalinska, des qualifications à la finale de Roland-Garros.
Photo: Getty Images
Blick Sport

La sensation Maja Chwalinska (WTA 114) – sortie des qualifications pour atteindre la finale de Roland-Garros – enchante de Paris jusqu'en Pologne. Au pays, jeudi, ils étaient 1,62 de Polonais à suivre la demi-finale de leur protégée sur la chaîne polonaise d'Eurosport. Et encore, ces chiffres ne tiennent pas compte des spectateurs ayant suivi le match en ligne.

18% de part de marché

Le journaliste polonais Mariusz Wójcicki a expliqué sur X que le match de Maja Chwalinska avait réuni 18% de part de marché, pendant que la deuxième chaîne la plus regardée attirait seulement 6%. «Des chiffres énormes, impressionnants! Vive le tennis!», surenchérit Patryk Mirosławski, autre journaliste polonais.

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Ses compatriotes peuvent se réjouir et s'enthousiasmer pour les Polonaises à Roland-Garros. Malgré l'élimination de leur star Iga Swiatek en huitièmes de finale, ils assistent à l'éclosion de la qualifiée Maja Chwalinska. La finale devrait réunir plusieurs millions de personnes en Pologne, puisque la chaîne TVN a annoncé sa diffusion gratuite.

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