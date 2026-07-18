Stan Wawrinka affronte le fils de Jorge Burruchaga

ATS Agence télégraphique suisse
Stan Wawrinka (ATP 117) affrontera un nom célèbre lors de son 1er tour à l’ATP 250 au Portugal: celui de Burruchaga.
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Le Vaudois affrontera, en effet, Roman Burruchaga (ATP 67), le fils de Jorge qui a inscrit le but du sacre de l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde de football 1986 face à l’Allemagne de l’Ouest. Demi-finaliste cette semaine à Umag, Roman Burruchaga a une finale à son actif cette année, celle de Houston où il s’est incliné devant Tommy Paul.
Andrey Rublev (ATP 16) et Luciani Darderi (ATP 18) sont les deux premières têtes de série du tournoi.
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