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Pour ses adieux
Stanislas Wawrinka s'incline dès le 1er tour à Gstaad

Stan Wawrinka (ATP 117) a fait ses adieux au tournoi de Gstaad mardi soir. Le Vaudois de 41 ans s'est incliné 6-7 (8/10) 6-4 6-4 devant le Portugais Jaime Faria (ATP 92) au 1er tour.
Publié: 20:52 heures
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Finaliste en 2005 sur la terre battue de l'Oberland bernois, Stan Wawrinka a pourtant eu sa chance dans la manche décisive. Il a, ainsi, bénéficié de trois balles de break consécutives à 0/40 dans le premier jeu, puis d'une autre à 2-2.

Mais Jaime Faria, qui avait signé l'unique break du deuxième set dans le dernier jeu, a écarté à chaque fois le danger. Stan Wawrinka a ensuite tenu le choc jusqu'à 4-4. Mais, comme dans la deuxième manche, il a concédé l'unique break à 5-4.

Le triple vainqueur de Grand Chelem a joué de malchance dans le dernier jeu. A 15/30, il a vu un retour de coup droit de son adversaire se transformer en amortie gagnante grâce à l'aide du filet. Jaime Faria n'a pas laissé passer sa chance, concluant sur sa première balle de match d'un smash gagnant après 2h38 de lutte.

Tombeur du 44e mondial Jaume Munar lundi, Dominic Stricker (ATP 360) connaît par ailleurs son adversaire du 2e tour. Le gaucher bernois se frottera au Kazakhe Alexander Shevchenko (ATP 100) jeudi avec pour enjeu une place en quart de finale.

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