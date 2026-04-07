Stan Wawrinka va-t-il terminer sa carrière à Bâle?

Stan Wawrinka a fait part de ses projets pour le reste de l'année (et donc de sa carrière) après son élimination à Monte-Carlo. Le grand final aura-t-il lieu à Bâle en octobre? Pas impossible. Mais avant d'y penser, la tournée d'adieu passe par Genève.

Carlo Steiner

Stan Wawrinka a échoué au premier tour du Masters de Monaco, lundi de Pâques. L'Argentin Sebastian Baez (25 ans, ATP 65) était trop fort pour le Lausannois.

Le triple vainqueur du Grand Chelem a profité de la conférence de presse d'après-match pour faire le point sur les projets de sa tournée d'adieu avant la fin de sa carrière.

Barcelone (ATP 500)

Le 13 avril débutera le tournoi sur terre battue de Barcelone. Comme à Monte-Carlo, Stan Wawrinka a reçu une wild card. Il jouera pour la septième fois dans la capitale catalane. En 2006 et 2008, il avait atteint les demi-finales.

Rome (ATP 1000)

Début mai, l'ATP Tour fera escale à Rome. Stan Wawrinka prévoit de s'y présenter lors des qualifications. En 2008, il a échoué en finale dans la capitale italienne face à Novak Djokovic. En 2015, il s'est arrêté en demi-finale face à Roger Federer.

Genève (ATP 250)

Juste après Rome, Stan Wawrinka participera au tournoi de Genève. Le tournoi des Eaux-Vives dotera-t-il le vainqueur de 2016 et 2017 d'une wild card pour le tableau principal? Ou devra-t-il passer par les qualifications? La réponse semble évidente...

Roland-Garros (Grand Chelem)

Les Internationaux de France (18 mai au 7 juin) sont cochés en grand dans le calendrier de Stan Wawrinka. Mais sa présence dans le tableau principal est loin d’être garantie. Avec seulement 104 places directement attribuées en Grand Chelem — hors qualifications et wild-cards — la concurrence est rude.

Et la situation pourrait encore se compliquer: grâce au classement protégé, certains joueurs blessés et aujourd’hui moins bien classés passent devant lui dans la hiérarchie. Actuellement 103e mondial, le Vaudois se retrouve donc en position délicate.

Reste une issue probable. Vainqueur de l’édition 2015 — en finale contre Novak Djokovic — et immense favori du public parisien, Stan Wawrinka pourrait bénéficier d’une wild-card, comme l’an dernier, pour ce qui pourrait être sa dernière apparition porte d’Auteuil.

Une participation aux qualifications semble en revanche exclue, celles-ci se déroulant la même semaine que le tournoi de Genève.

Wimbledon (Grand Chelem)

Stan Wawrinka ne dirait pas non à une wildcard pour le Grand Chelem sur gazon de Londres fin juin. Reste à savoir s'il pourra passer les qualifications lors de sa dernière apparition à Wimbledon. Une dernière est en tout cas prévue. «J'aimerais bien jouer sur gazon, de préférence à Wimbledon», a-t-il déclaré à Monaco. Il échoué en quarts de finale face à Roger Federer en 2014 et face à Richard Gasquet en 2015.

Gstaad (ATP 250)

Gstaad est au programme (du 13 au 19 juillet) juste après Wimbledon. «Stan the Man» était présent dans l'Oberland bernois ces trois dernières années. Son meilleur résultat remonte à 2005, lorsqu'il s'était incliné en finale contre Gaston Gaudio.

Estoril (ATP 250)

Juste après Gstaad, Stan Wawrinka évoque de manière un peu surprenante le tournoi d'Estoril. Il n'a joué sur la côte atlantique portugaise qu'en 2012 et 2013. Lors de sa deuxième participation, il a remporté le tournoi en finale contre David Ferrer.

US Open (Grand Chelem)

Le dernier Grand Chelem potentiel de la carrière de Stan Wawrinka aura lieu fin août aux États-Unis. «J'espère que je pourrai y participer», a déclaré Stan Wawrinka à Monaco en prévision du tournoi qui se déroulera dans le quartier du Queens à New York. «Peut-être qu'avant, je jouerai les qualifications à Cincinnati ou un tournoi Challenger», a-t-il ajouté. Il a remporté son troisième et dernier titre majeur en 2016 à Flushing Meadows.

Lyon (ATP 250)

Stan Wawrinka a l'intention de jouer à Lyon à la mi-octobre. Le tournoi a été déplacé de Marseille à Lyon cette année - une nouvelle occasion de jouer près de chez lui.

Bâle (ATP 500)

Une fin de carrière à Bâle fin octobre serait un moment fort pour les fans de tennis suisses. L'ancien champion devrait être assuré d'obtenir une wild card. «Il est possible que Bâle soit mon dernier tournoi», a-t-il déclaré à Monte-Carlo. Mais...

Athènes (ATP 250)

«Nous verrons bien si je termine à Bâle ou non. Cela dépendra des tournois qui suivront. L'année dernière, j'ai joué à Athènes pour la première fois de ma carrière. C'était un tournoi incroyable, que j'ai beaucoup apprécié. Alors peut-être que j'y jouerai mon dernier match», a déclaré Stan Wawrinka. Le Vaudois quittera-t-il la grande scène du tennis début novembre en Grèce plutôt qu'à Bâle?