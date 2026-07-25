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«J'étais terrifiée»
Une star du tennis confesse avoir souffert de crises de panique

Ana Ivanovic est considérée comme l'une des meilleures joueuses de tennis de sa génération. Dans une interview, elle aborde aujourd'hui un sujet qu'elle n'avait jusqu'à présent jamais évoqué publiquement.
Publié: 08:49 heures
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Dernière mise à jour: 08:51 heures
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Ana Ivanovic se confie dans une interview.
Photo: Getty Images
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Ramona Bieri

En 2016, Ana Ivanovic a mis un terme à sa carrière à l'âge de 29 ans. La Serbe a pris sa retraite en tant qu'ancienne numéro 1 mondiale (pendant douze semaines), championne de Grand Chelem (Roland-Garros 2008) et vainqueure de 15 tournois. À l'époque, elle avait justifié sa retraite prématurée par les nombreuses blessures qui l'avaient sans cesse freinée.

Aujourd’hui, Ana Ivanovic révèle qu’un autre facteur a également joué un rôle dans cette décision. Comme elle l’a confié dans l’émission sportive croate «Neuspjeh prvaka», elle souffrait de troubles psychologiques. «Au cours des dernières années de ma carrière, j’ai eu plusieurs crises de panique lorsque je devais entrer sur le court, explique la Serbe. Je n’en ai jamais parlé, mais elles étaient vraiment violentes.»

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Il lui arrivait régulièrement que le jeu d’Ana Ivanovic s’effondre en plein milieu d’un match. Les spectateurs se demandaient ce qui lui arrivait. Elle était pourtant considérée comme l’une des meilleures joueuses de tennis de sa génération. «En réalité, j’étais simplement en proie à la panique et je n’en pouvais plus. J’étais terrifiée à l’idée de retourner sur le court le lendemain et de devoir jouer devant un public.»

«Ça a été difficile pour moi»

À cet égard, sa retraite a été un soulagement. Même si, avec le recul, Ana Ivanovic affirme que cette décision a été tout sauf facile pour elle. «Ça a été difficile pour moi d’abandonner le tennis, car depuis l’âge de cinq ans, c’était ma vie, mon premier amour, quelque chose que j’aimais vraiment et dans lequel j’étais très douée.»

La Serbe avait néanmoins le sentiment que c’était le bon moment. «Les grands tournois, la compétition, les sensations, l’adrénaline me manquent, mais je ne regrette pas ma décision», explique-t-elle. Car elle continue de jouer au tennis, même si ce n’est plus que pour le plaisir.

Après avoir mis un terme à sa carrière, elle a eu plus de temps pour sa vie privée. Six mois avant sa retraite, elle a épousé l’ancienne star du football Bastian Schweinsteiger. Le couple a eu trois enfants. Mais leur amour n’a pas duré. L’été dernier, Ana Ivanovic a confirmé sa séparation d’avec le champion du monde de 2014.

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