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Il domine Raphaël Collignon
Le titre pour Tsitsipas au Swiss Open de Gstaad

Stefanos Tsitsipas a triomphé au Swiss Open de Gstaad 2026 en battant Raphaël Collignon 6-4 6-7 6-3. Ce 13e titre marque un retour attendu pour l'ex-no 3 mondial après une longue période de doutes.
Publié: il y a 17 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Stefanos Tsitsipas a fait preuve d'une sacrée force de caractère dimanche.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Stefanos Tsitsipas (ATP 85) a remporté l'édition 2026 du Swiss Open de Gstaad. Le Grec de 27 ans, qui succède au palmarès au Kazakhe Alexander Bublik, a dominé le Belge Raphaël Collignon (ATP 42) 6-4 6-7 (3/7) 6-3 en finale dimanche.

Ce sacre sur la terre battue bernoise marquera-t-il le retour au premier plan de Stefanos Tsitsipas? L'ex-no 3 mondial, double finaliste en Grand Chelem et vainqueur du Masters ATP en 2019, a en tout cas mis fin à une très longue traversée du désert en cueillant son 13e titre sur le circuit principal.

Tsitsipas n'avait pas remporté le moindre trophée depuis début mars 2025. Son sacre dans l'ATP 500 de Dubai lui avait alors permis de réintégrer le top 10 du classement ATP. Mais il avait ensuite enchaîné les contre-performances, de graves douleurs au dos ayant même mis failli le contraindre à mettre fin à sa carrière.

Retombé à la 88e place mondiale le 22 juin dernier, le Grec se retrouvera aux portes du top 50 lundi. De quoi «booster» une confiance en berne, et surtout le conforter dans sa récente décision de mettre fin à la relation parfois tumultueuse qu'il entretenait avec son coach (et père) Apostolos.

14 points de suite

Stefanos Tsitsipas, qui était passé à deux points de la défaite en 8e de finale face à l'Argovien Jérôme Kym, a fait preuve d'une sacrée force de caractère dimanche. Il aurait parfaitement pu craquer après la perte du deuxième set, alors qu'il s'était retrouvé à deux points du titre à 6-4 5-4 0/30 à la relance.

Tsitsipas ne s'est pas non plus affolé lorsque Collignon a écarté quatre balles de break avant de prendre l'avantage 2-1 dans la troisième manche. Bien au contraire: le Grec - dont le revers n'offre certes toujours pas toutes les garanties - a alors inscrit 14 points et trois jeux d'affilée, profitant aussi d'un coup de mou de son adversaire pour forcer la décision.

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