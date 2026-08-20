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«Je suis sans voix»
Aryna Sabalenka se fait éliminer en 8es de finale à Cincinnati

Coup de théâtre à Cincinnati: les têtes de série no 1 Aryna Sabalenka et Alexander Zverev ont été éliminées mercredi en 8es de finale, à quelques jours de l'US Open.
Publié: 07:34 heures
Aryna Sabalenka s'est inclinée 7-6 (9/7) 6-4 devant la Tchèque Sara Bejlek
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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ATS Agence télégraphique suisse

La journée de mercredi a été fatale aux têtes de série no 1 des deux tableaux à Cincinnati. Aryna Sabalenka et Alexander Zverev ont tous deux connu l'élimination en 8es de finale. No 1 mondial, Aryna Sabalenka s'est inclinée 7-6 (9/7) 6-4 devant la Tchèque Sara Bejlek (WTA 35) au 4e tour de ce WTA 1000. La Bélarusse avait pourtant franchi facilement le tour précédent face à la Chinoise Wang Xinyu.

«Je suis sans voix (...) C'est incroyable», a déclaré Sara Bejlek après avoir remporté sa première victoire contre une joueuse du top 10. Elle doit affronter l'Américaine Madison Keys (WTA 24) au stade des quarts de finale. C'est un nouveau revers pour Sabalenka à l'approche de l'US Open, dont le coup d'envoi sera donné le 30 août. La quadruple championne de Grand Chelem en simple avait déjà été éliminée en 8e de finale du WTA 1000 de Toronto plus tôt en août, après avoir connu le même sort à Wimbledon et en quarts de finale à Roland-Garros.

No 3 mondial, Alexander Zverev n'a quant à lui pas su convertir une balle de match et s'est incliné 4-6 7-6 (8/6) 6-4 face à Tommy Paul (ATP 24) en 8e de finale du Masters 1000 disputé dans l'Ohio. Aucun des deux joueurs n'est parvenu à trouver son rythme, la pluie étant venue interrompre la rencontre à trois reprises. Après avoir manqué l'occasion de conclure à 6/5 au tie-break du deuxième set, Alexander Zverev a pourtant su réagir pour mener 4-2 dans la troisième manche. Mais Tommy Paul a renversé l'Allemand en gagnant les quatre derniers jeux pour décrocher une place en quart de finale, où il affrontera l'Italien Flavio Cobolli (ATP 10).

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