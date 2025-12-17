Non, Belinda Bencic n'a pas remporté de Grand Chelem en 2025

Ils avaient tranché, parié, argumenté. Un an plus tard, le verdict est tombé: Belinda Bencic n’a gagné aucun Grand Chelem en 2025. Un des journalistes de Blick avait vu juste, un autre non.

Blick Sport

Un an plus tard, le verdict est clair, tranchant, presque clinique: Belinda Bencic n’a remporté aucun tournoi du Grand Chelem en 2025. Sur ce point précis, Tim Guillemin avait visé juste en début d'année. Matthias Davet, lui, avait visiblement confondu prédiction et scénario de fin de saison rêvée.

Les quatre majeurs ont défilé sans changer le scénario. Melbourne, Paris, Londres, New York: quatre occasions, zéro trophée. À chaque tournoi, l’espoir soigneusement entretenu, et à l’arrivée, la même conclusion. Le «quoi de mieux que l’US Open» est resté une formule élégante, pleine d'espoir, parfaite pour une discussion de machine à café, un peu moins pour une rubrique pronos.

Qu’on se rassure, il ne s’agit pas de juger la saison de Belinda Bencic, qui a d'ailleurs été récompensée par la WTA pour son retour à la compétition et qui a disputé une demi-finale à Wimbledon. Il s'agit uniquement d’un exercice de prospective. Et dans ce jeu-là, le règlement est simple: pas de Grand Chelem, pas de victoire. La concurrence était trop forte, les marches trop hautes, exactement comme annoncé par Tim, qui avait préféré la calculette à la boule de cristal. Matthias, lui, pourra toujours se consoler en se disant qu’il a gagné le tournoi de l’enthousiasme. Ce n’est pas un majeur, mais ça se défend.

