Belinda Bencic va-t-elle remporter un Grand Chelem cette année?

Belinda Bencic va-t-elle décrocher le Graal? Photo: Getty Images

Tim Guillemin: «Une année très positive, mais pas de Grand Chelem»

Non, Belinda Bencic ne fera pas partie des quatre tenniswomen à soulever un trophée du Grand Chelem cette saison. Elle va sans doute réaliser une année très positive, je l’en crois à 100% capable, et je pense même qu’elle sera plus forte que jamais. Mais la concurrence est rude. Allez, un quart de finale, voire une demi-finale, voilà ce qui me semble plausible. Et qui sera déjà une belle performance.

Matthias Davet: «Enfin, Belinda Bencic prouvera qu'elle fait partie des grandes»

Beaucoup de points d'interrogation ont entouré Belinda Bencic sur son retour après son congé maternité. La Saint-Galloise allait-elle toujours avoir le niveau? Et la réponse est oui, puisqu'elle enchaîne les bonnes performances depuis qu'elle a remis les pieds sur les courts en novembre. De là à l'imaginer soulever un titre du Grand Chelem d'ici la fin de l'année, il y a encore du travail. Mais Belinda Bencic est le genre de joueuses qu'on n'attend pas, et qui surprend à la fin. En atteste son titre à Tokyo en 2021. Quoi de mieux que l'US Open, là où elle a déjà atteint les demi-finales, pour arriver à son meilleur niveau. ET enfin, prouver qu'elle fait partie des grandes de ce sport.