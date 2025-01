Qui sera le champion de National League en 2025?

Lausanne et Zurich vont-ils à nouveau se battre pour le titre? Photo: Getty Images

Grégory Beaud: «On prend les mêmes»

«Un jour, un observateur particulièrement fiable du milieu m'a dit que cette équipe de Zurich était tellement forte qu'elle n'avait pas besoin de coach pour gagner. C'est un manque de respect évident à Marc Crawford qui a mené cette équipe vers la victoire la saison dernière. Mais, sur le fond, je comprends ce qu'il veut dire. Si tant et que tous les solistes parviennent à chanter à l'unisson, je ne vois pas bien qui pourrait freiner l'armada de la Swiss Life Arena.

J'avais déjà cet avis la saison dernière et, pour le coup, j'ai eu raison. Et cette année, ce devrait être pareil. Mais contrairement aux play-off 2024, je vois une petite différence: la concurrence sera plus féroce. Lausanne était un adversaire redoutable et le sera encore cette année. On peut sans autre ajouter Zoug, voire Berne en 2025. Si l'on me force à parier, je mets mon argent sur Zurich. Et je le ferais sans trop réfléchir. La confiance est toutefois moins grande qu'il y a douze mois. Un bon signe pour les Lausannois? Possible.»

Matthias Davet: «Lausanne a une magnifique carte à jouer»

«C’est drôle comme le sport va vite. Le 30 décembre au matin, j’aurais répondu sans trop me mouiller que les Zurich Lions de Marc Crawford n’allaient faire qu’une bouchée de la National League cette saison encore. Sauf que deux jours avant la nouvelle année, l’entraîneur canadien a quitté son poste pour des raisons de santé. Je ne suis pas certain que son remplaçant, Marco Bayer, ait les épaules pour amener les Zurichois au titre.

Et me voilà donc bien emprunté pour désigner un champion cette saison. Selon moi, Lausanne a une magnifique carte à jouer. Les Vaudois n’ont pas l’air de forcer leur talent pour le moment cette saison et caracole pourtant en tête du classement. S’ils arrivent à élever leur niveau, surtout d’un point de vue physique, les Lions pourraient bien être la surprise de l’année. Et connaissant le talent de Geoff Ward derrière le banc, les Lausannois sont bien partis pour fêter un premier titre.»