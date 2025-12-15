Le meilleur tennisman de tous les temps a-t-il remporté son 25e Grand Chelem en 2025? La réponse est non. Un de nos journalistes l'avait senti, l'autre non.

Voilà douze mois, notre rédaction se demandait si Novak Djokovic allait remporter son 25e titre du Grand Chelem. Nos deux journalistes s'affrontaient sur ce terrain et Matthias Davet l'a emporté d'un revers long de ligne face à un Tim Guillemin monté au filet et transpercé par ce passing gagnant.

Le Serbe de 38 ans reste bien évidemment le meilleur tennisman de l'histoire, lui qui avait déjà mis fin au débat voilà douze mois. Seul Rafael Nadal avait encore une petite chance de lui contester ce titre, ce duo de rêve reléguant le reste des tennismen mondiaux au rang de simples figurants. Rafael Nadal et Novak Djokovic se battaient en duel pour savoir qui entrerait dans l'éternité avec la plus grande couronne et «Nole» a pris un avantage définitif et irrattrapable sur le Majorquin.

Il a encore battu plusieurs records en 2025

Mais voilà, la question était de savoir s'il allait remporter un 25e titre du Grand Chelem et égaler statistiquement Margaret Court. La réponse, il faut bien l'admettre, a été négative, le Serbe atteignant à chaque fois les demi-finales, que ce soit en Australie, en Grande-Bretagne, en France et aux Etats-Unis, ce qui est une première pour un joueur de 38 ans. Mais le 25e titre ne sera donc pas pour 2025. Il a cependant atteint les demi-finales d'un Grand Chelem pour la 53e fois, record absolu.

Novak Djokovic a cependant écrit encore un peu plus sa propre légende en cette année, remportant notamment son 101e titre ATP, ce qui le rapproche encore un peu plus de Jimmy Connors (109). Il est également devenu le premier joueur à atteindre la barre des 95 victoires à chaque Grand Chelem! Et il y a fort à parier qu'il atteindra la barre des 100 succès à chacun des quatre plus grands tournois, que ce soit en 2026 ou en 2027. Le boss ultime, c'est lui.

