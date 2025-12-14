Zurich a donné raison à l'un de nos journalistes

En janvier, la rédaction sportive de Blick s’était mouillée sur le nom du champion 2025. Zurich ou Lausanne? Quelques mois plus tard, la glace a tranché. Et certains pronostics ont mieux vieilli que d’autres.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les prédictions n’engagent que ceux qui les font. Mais certaines vieillissent mieux que d’autres.

En début d’année 2025, la rédaction hockey de Blick s’était prêtée au jeu classique – et toujours risqué – des pronostics. Qui serait le champion 2025 et qui allait donc succéder à Zurich? Continuité ou non? À l’époque, le débat était ouvert, argumenté, presque équilibré entre mon collègue Matthias et moi. Quelques mois plus tard, le verdict de la glace est tombé. Et il est permis d’y revenir.

D’un côté, Zurich. Une armada déjà sacrée, une profondeur d’effectif impressionnante et cette impression persistante que, lorsque tout s’aligne, la Swiss Life Arena devient un passage obligé mais rarement accueillant. En janvier, l’idée était simple: reprendre les mêmes ingrédients, en y ajoutant une dose de prudence face à une concurrence annoncée plus féroce. Le pari était posé sans trop hésiter. Il s’est révélé juste.

De l’autre, Lausanne. Leader séduisant, impression de maîtrise tranquille, et cette conviction que l’heure viendrait tôt ou tard. Matthias Davet y croyait sincèrement, et ses arguments n’étaient pas farfelus. La stabilité de Geoff Ward, la montée en puissance physique attendue, la possibilité – enfin – de transformer une dynamique en trophée. Sur le papier, la carte était belle. Dans les faits, elle est restée coincée dans le paquet.

Le sport a ceci de cruel qu’il ne distribue pas les titres au mérite supposé ni aux intentions prometteuses. Zurich n’a pas tout écrasé – d'ailleurs pas autant que je ne l'imaginais – mais Zurich a encore gagné. Et Lausanne, encore une fois, a appris. La nuance est importante: se tromper dans une prédiction ne fait pas un mauvais analyste, mais avoir raison permet tout de même de faire le malin en fin d'année.

Disons-le sobrement, sans insister: cette fois, la boule de cristal penchait du bon côté du lac… celui de Zurich. Matthias aura l’occasion de prendre sa revanche. Les prédictions 2026 arrivent très vite. Et l’histoire montre qu’en hockey suisse, la roue finit toujours par tourner. Pas toujours au moment où on l’annonce.