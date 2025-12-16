Comme prédit, la Nati va prendre part au Mondial 2026

La Suisse va disputer une sixième Coupe du monde de rang. Au début de l'année, cette affirmation n'était de loin pas évidente à effectuer et trois experts ont donné leur prédiction pour Blick. Ils ont tous vu juste. Avec une mention spéciale pour l'un d'entre eux.

Blick Sport

On ne va pas faire traîner le suspense très longtemps. Au début de l'année 2025, nos journalistes Bastien Feller et Tim Guillemin ainsi que l'entraîneur Raoul Savoy ont été interrogés sur la qualification (ou non) de la Suisse pour la prochaine Coupe du monde.

Pour rappel et à l'époque, la traversée de l'Atlantique ne semblait pas aller de soi, un iceberg dénommé Suède, Kosovo ou Slovénie pouvant vite surgir au loin. La relégation en Ligue des nations ne parlait pas en faveur de Murat Yakin et de la dynamique globale.

Un journaliste tout proche du tiercé gagnant

Et pourtant, nos trois experts ont tous prédit que la Suisse allait terminer première de son groupe. Notre journaliste Tim Guillemin est celui qui s'est le plus mouillé… et à raison. «Une victoire et un nul contre la Suède, une victoire et un nul contre la Slovénie, une victoire et un nul contre le Kosovo. Oui, je prédis que la Suisse va sortir invaincue de son groupe de qualifications.» Fort, quand on sait que cinq de ses six résultats sont corrects (la Suisse a finalement battu deux fois la Suède).

On omettra juste le fait qu'il a vu Gregor Kobel en héros (ce n'est pas faux, mais pas totalement juste non plus) et que l'ordre prédit (Suisse, Suède, Slovénie, Kosovo) n'était pas non plus en totale adéquation avec la réalité (Suisse, Kosovo, Slovénie, Suède). Mais peut-on vraiment lui en tenir rigueur?

