Belinda Bencic reçoit les honneurs de la WTA pour son retour remarquable en 2025. Après la naissance de sa fille, la Saint-Galloise a atteint la demi-finale à Wimbledon et remporté deux tournois WTA 500, se hissant au 11e rang mondial.

Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic

ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic recueille les éloges de la WTA. La Saint-Galloise a, selon l’instance, signé le plus beau comeback de l’année.

Après la naissance de sa fille en avril 2024, Belinda Bencic a, il est vrai, traversé une année 2025 qui fut celle de bien des bonheurs avec une demi-finale à Wimbledon et des succès dans les tournois WTA 500 d’Abu Dhabi et de Tokyo pour se hisser au 11e rang mondial.

Sabalenka joueuse de l'année

La joueuse de l’année est la no 1 mondiale Aryna Sabalenka pour la WTA. Finaliste à Wimbledon et à l’US Open, Amanda Anisimova est, quant à elle, la joueuse à la progression marquante. Enfin la révélation de l’année est la Canadienne Victoria Mboko qui a remporté à 18 ans le WTA 1000 de Montréal.