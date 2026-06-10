À l'origine, Belinda Bencic avait prévu de disputer les deux tournois sur gazon du Queen's Club et de Berlin pour se préparer à Wimbledon. Mais cela ne sera finalement pas possible : la joueuse originaire de Suisse orientale est blessée.

Belinda Bencic doit renoncer à sa préparation pour Wimbledon

Belinda Bencic doit renoncer à sa préparation pour Wimbledon

Blessée à la cheville

Gian-Andri Baumgartner

C’est via une story Instagram que Belinda Bencic a annoncé une mauvaise nouvelle mercredi: «Je suis vraiment désolée de devoir déclarer forfait pour le tournoi du Queen’s cette semaine ainsi que pour celui de Berlin la semaine prochaine.»

La Suissesse de 29 ans souffre d’une légère blessure à la cheville et préfère observer une période de repos afin de permettre une guérison complète, avant de reprendre la compétition.

Elle devrait participer à Wimbledon

Ce contretemps l’empêchera de participer aux deux principaux tournois de préparation sur gazon avant Wimbledon, qui débutera le 29 juin.

La bonne nouvelle est que cette blessure ne semble pas remettre en cause sa participation à Wimbledon. Dans sa story Instagram, Belinda Bencic s’est montrée rassurante et a indiqué qu’elle espérait être totalement rétablie pour le Grand Chelem londonien, qu’elle considère comme sa «surface préférée».

L’objectif est désormais clair: récupérer pleinement afin d’aborder dans les meilleures conditions le rendez-vous le plus prestigieux de la saison sur gazon.