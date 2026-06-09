DE
FR

Victoire avec Victoria Mboko
Serena Williams réussit son retour en double

À 44 ans, Serena Williams signe un retour réussi. Mardi, la légende du tennis a remporté son premier match au Queen's, en double avec Victoria Mboko.
Publié: 21:36 heures
1/2
Un retour réussi pour Serena Williams au Queen's.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-reine du tennis Serena Williams s'est offert mardi une victoire pour son retour sur les courts à 44 ans. Alignée en double avec Victoria Mboko, elle a remporté son premier tour du tournoi londonien sur herbe du Queen's.

L'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem en simple n'avait plus rejoué depuis septembre 2022. Associée à la Canadienne de 19 ans, l'ex-No 1 mondiale a démontré que ses réflexes et son sens du jeu restaient intactes face à la paire américano-néo-zélandaise Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe, battue 7-6 (7/2) 6-2.

À lire aussi
Serena Williams alignée en double à Berlin
Une semaine après le Queen's
Serena Williams alignée en double à Berlin
Serena Williams va reprendre la compétition à 44 ans
«La reine est de retour»
Serena Williams va reprendre la compétition à 44 ans

Le double n'est pas une terre inconnue pour Serena Williams, qui forma avec sa soeur Venus l'une des meilleures paires de l'histoire du tennis féminin. Vainqueur de 23 tournois de double, dont 14 Grand Chelem avec Venus, Serena Willliams a également remporté un Wimbledon et un US Open en double mixte (avec le Bélarusse Max Mirnyi). Elle est à ce jour la seule joueuse de l'histoire, femmes et hommes confondus, à avoir remporté les quatre Grand Chelem à la fois en double et en simple.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus