Camille Rast commet une erreur au portillon de départ, mais termine tout de même à la cinquième place. Sa protection de jambe a déclenché la porte avant qu'elle ne s'élance. Lara Colturi s'impose et signe une première historique pour l'Albanie.

«Je suis juste un peu blonde»: Camille Rast prend avec humour sa bourde en slalom

«Je suis juste un peu blonde»: Camille Rast prend avec humour sa bourde en slalom

En bref Camille Rast déclenche trop tôt la porte de départ avec sa protection de jambe

La Valaisanne réagit avec force et termine cinquième – Wendy Holdener abandonne

Lara Colturi offre à l'Albanie sa première victoire en Coupe du monde

Mathias Germann

Autrefois, Camille Rast arborait souvent deux tresses. Ses entraîneurs avaient d'ailleurs remarqué cette coiffure. «Ils m'appelaient Fifi Brindacier. Et mes coéquipières s'y sont mises elles aussi», racontait-elle à l'époque. Mais ce temps est révolu. Depuis longtemps, la Valaisanne laisse ses cheveux détachés en compétition. Fifi Brindacier n'est plus d'actualité après le slalom de Gurgl (Autriche). Pourtant, ses cheveux vont indirectement jouer un rôle dans sa performance ce samedi. Comment?

Tout se passe au départ de la première manche. Comme d'habitude, la Vétrozaine reprend brièvement son souffle et plante les pointes de ses bâtons dans la neige. Puis elle s'élance. Elle pousse vers l'avant, ses spatules décollent. Tout semble parfait. Sauf qu'avec sa protection de jambe droite, elle déclenche le portillon avant de pouvoir s'élancer correctement. Une erreur rageante. «Je suis juste un peu blonde», lâche-t-elle en désignant ses cheveux.

Une mésaventure qui coûte cher? «C'est ma faute»

Camille Rast termine finalement cinquième. Malgré une remontée de 13 places en deuxième manche (meilleur temps de toutes les skieuses), elle reste déçue. «Parce que je me sens bien et que j'aime cette piste», explique-t-elle. Impossible de savoir précisément combien de temps cette mésaventure lui a coûté: un, deux ou trois dixièmes? «C'est malheureusement un peu ma spécialité. Il y a déjà deux ans, à Semmering, cela m'était arrivé.» Sa protection ne serait pas directement plaquée contre son tibia, mais légèrement avancée. Elle doit donc anticiper. «Je ne me suis pas laissé assez de marge.»

Une chose est sûre: au premier intermédiaire, après onze secondes de course, elle est déjà loin du compte. Au final, 29 concurrentes font mieux qu'elle lors de la première manche. Mais ce n'est pas cette erreur au départ qui lui coûte son troisième podium en trois participations à Gurgl. Camille Rast peine surtout à trouver son rythme et semble retenue dans la première manche. Le brouillard et le manque de visibilité lui compliquent sérieusement la tâche. «C'était comme skier à l'aveugle. Je comptais même les portes pour savoir quand arrivait le virage en épingle. Je ne voyais pas au-delà de deux portes.» Elle tient toutefois à relativiser: «Ce n'est pas la mauvaise visibilité qui est responsable, mais moi. Peut-être qu'en début de saison, je n'ai pas encore assez de kilomètres dans les jambes pour attaquer sans retenue dans de telles conditions.»

Lara Colturi entre dans l'histoire

D'autres grandes skieuses éprouvent également des difficultés. Lara Colturi, elle, montre la voie. Malgré le brouillard, elle attaque, enchaîne les virages avec assurance et vitesse. Elle confirme en deuxième manche, disputée dans des conditions de visibilité nettement meilleures. Après avoir terminé six fois à la deuxième place, elle décroche enfin sa première victoire. «Nous allons certainement fêter ça», sourit-elle.

Elle pense aussi à son frère Yuri (14 ans), qui travaille comme caméraman et rêve lui aussi de devenir skieur professionnel. Avec ce succès, Lara Colturi entre dans l'histoire: née en Italie, elle représente l'Albanie. Jamais encore un skieur ou une skieuse n'avait remporté une course de Coupe du monde pour ce pays des Balkans.

Selina Egloff ouvre son compteur

Du côté des Suissesses, Wendy Holdener (33 ans) réalise un départ canon. Au premier intermédiaire de la première manche, elle compte 48 centièmes d'avance sur Camille Rast et signe le meilleur temps. Mais peu après, elle enfourche. Son premier abandon en slalom depuis près de deux ans, soit 17 courses. Elle quitte l'aire d'arrivée sans dire un mot. Plus tard, elle résume sur les réseaux sociaux: «J'ai bien commencé et bien skié. Malheureusement, j'ai enfourché. Il n'y a rien de plus à dire.»

Quelques motifs de satisfaction subsistent malgré tout. Selina Egloff termine 15e et inscrit ses premiers points en Coupe du monde, six ans après ses débuts sur le circuit. Eliane Christen (17e) et Aline Höpli (19e) en engrangent également. L'Autriche aurait presque de quoi se réjouir d'un tel bilan. Pour la première fois depuis 1997, les slalomeuses autrichiennes terminent une course sans le moindre point. «C'est une journée à oublier», lâche Katharina Truppe.

Et Camille Rast, dans tout ça? Elle revient sur son erreur au portillon: «Ça m'arrive normalement une fois par hiver. J'espère que c'est bon pour cette saison!»