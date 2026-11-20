Le retour de Manuel Feller sur les pistes de Coupe du monde est encore repoussé. Le slalomeur autrichien ne prendra pas le départ à Gurgl, dimanche.

Ramona Bieri

En novembre 2023, Manuel Feller remportait le slalom de Gurgl, chez lui en Autriche. Mais cette année, il ne sera pas au départ. Vendredi, la star autrichienne a décidé que la course de dimanche se déroulerait sans lui. «Mon corps n’est pas encore prêt», fait savoir Manuel Feller. Un scénario qu’il redoutait déjà après avoir annulé Levi. L’entraînement n’avait pas été mauvais et il s’était senti mieux que prévu sur le plan physique. Mais il en avait un peu trop fait il y a deux semaines. «Je l'ai un peu payé maintenant.»

Manuel Feller avait interrompu sa dernière saison prématurément et subi une opération du dos en mars dernier. En été, une nouvelle hernie discale l’a freiné, raison pour laquelle il a renoncé au camp d’entraînement autrichien. Il a donc commencé la préparation de la saison avec du retard.

Les Autrichiens doivent se relancer

Ce contretemps ne change rien à son projet de disputer encore au moins deux saisons. «Mais la condition, c’est que je sois au départ en pleine forme et avec plaisir», explique Manuel Feller. Le plaisir est là, mais il n’est pas encore suffisamment avancé sur les skis. «Je ne suis pas encore prêt à jouer un rôle au sein de l’élite mondiale.»

Il se concentre désormais sur un retour lors du slalom de Val d’Isère, le 13 décembre. Comme il en a peut-être un peu trop demandé à son corps au cours des quatre ou cinq dernières semaines, Manuel Feller s’entraînera encore samedi, puis s’accordera une semaine de pause. Pendant cette période, il ne restera pas sans rien faire, mais misera sur la thérapie et l’entraînement physique.

Les Autrichiens devront donc à nouveau se passer de leur leader à Gurgl. Oscar Heine prendra sa place pour sa deuxième apparition en Coupe du monde. Quoi qu’il en soit, l’objectif devrait être clair: faire oublier le fiasco de Levi. En Finlande, quatre des cinq Autrichiens, dont Joshua Sturm, troisième à mi-course, ont été éliminés lors de la deuxième manche.