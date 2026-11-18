Victime d'une grave blessure au genou droit vendredi à l'entraînement à Levi, Mélanie Meillard doit faire l'impasse sur toute la saison 2026/27. «Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi?», s'interroge-t-elle dans une interview accordée au Nouvelliste.

ATS Agence télégraphique suisse

La skieuse d'Hérémence, qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur ainsi que de lésions aux ménisques, va se faire opérer dans les prochains jours. Le diagnostic ne l'a pas surprise: «Comme je connais malheureusement assez bien mon corps, j'ai tout de suite senti que quelque chose avait lâché», explique-t-elle au «Nouvelliste».

«Mon ski est parti puis j'ai senti une énorme pression sur mon genou», poursuit la spécialiste de slalom, qui avait déjà subi une grave blessure à un genou - le gauche - il y a huit ans. «Je pensais déjà à la rééducation qui allait m'attendre, au temps que cela allait prendre, à tout ce que j'allais manquer», précise-t-elle.

«Quand on m'a annoncé la nature de la blessure, c'était presque moins violent que sur le moment de la chute, parce que je m'y attendais. Au fond, je savais déjà que c'était fichu», peste celle qui devra notamment suivre en spectatrice les Mondiaux de Crans-Montana en février.

«Des courses de Coupe du monde, je pourrai en refaire. Du moins je l’espère et je vais tout faire pour y parvenir. Mais des Mondiaux à la maison, ça, il n'y en aura plus. Ils ne reviendront pas dans deux ans. Ça, c'est une grosse déception», explique la Valaisanne d'origine neuchâteloise, qui est âgée de 28 ans.

Mélanie Meillard dit ressentir avant tout «de la tristesse. Bien sûr que ça m'énerve et que c'est frustrant, mais je ne peux pas ressentir de colère contre moi-même parce que j’étais en forme et capable de skier vite. Je n'ai donc pas de regrets sur ce que j'ai fait ou sur ma préparation», assure-t-elle.

«On ne veut jamais me laisser tranquille»

Mais elle ne peut s'empêcher de se poser une question. «Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? J'ai l'impression qu'on ne veut jamais me laisser tranquille, note-t-elle. Après tout ce que j'ai traversé ces dernières années, j'avais l'impression que j'allais enfin pouvoir suivre mon chemin tranquillement.»

«J'avais beaucoup travaillé pour revenir, pour pouvoir skier sans douleur et retrouver mon niveau. Et au moment où je me sentais prête, tout s'arrête à nouveau», explique encore Mélanie Meillard, consciente que sa rééducation «va être difficile». Mais «je connais le chemin, je sais par quelles étapes je vais devoir passer.»

La slalomeuse souligne ne pas avoir envisagé de mettre fin à sa carrière. «Je sais ce que j'ai réalisé ces trois dernières années», au cours desquelles elle a notamment signé dix top 10 en Coupe du monde. «Je sais où j'en suis et ce dont je suis capable. Je vais me battre pour retrouver ce niveau et revenir le plus fort possible.»