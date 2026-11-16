Ryan Regez, star du skicross suisse, voit rouge. Alors que les pistes de Coupe du monde deviennent toujours plus faciles, le Bernois menace de boycotter les épreuves.

La star du skicross Ryan Regez menace de boycotter la Coupe du monde

La star du skicross Ryan Regez menace de boycotter la Coupe du monde

Joël Hahn

Ryan Regez ne mâche pas ses mots avant la nouvelle saison de skicross. Après un dernier exercice frustrant, le Bernois s’en prend à l’évolution des parcours dans son sport. Là où d’immenses sauts attendaient autrefois les athlètes, les tracés sont de plus en plus souvent simplifiés. «Lors des rares courses qui comportaient de grands sauts, ceux-ci ont été supprimés, car la majorité des athlètes vont trop loin», critique le champion olympique de Pékin 2022. Paradoxalement, cette évolution pénalise les athlètes techniquement doués. Et Ryan Regez excelle dans l’art de «comprimer» parfaitement les sauts – c’est-à-dire d’amortir l’impulsion avec les jambes au point de rester très à plat dans les airs.

Mais lorsque les constructeurs de pistes rabotent et simplifient artificiellement les tremplins, cette technique devient soudain un piège: l’athlète qui comprime le saut est trop court sur les bosses et atterrit durement, au lieu de conserver son élan dans la pente. Cela le ralentit considérablement. «On castre le sport, résume Ryan Regez avec franchise. Il n’y a plus de grands sauts ni d’éléments difficiles. Ce n’est pas seulement différent à skier, c’est aussi moins spectaculaire à regarder.»

Cinq kilos de moins

Sa critique se transforme en menace à l’égard des organisateurs de la course de Reiteralm. Il y a déjà deux ans, Ryan Regez avait renoncé à participer à une épreuve sur place, car il jugeait le parcours trop dangereux et inadapté. Pour cette saison, il menace à nouveau de boycotter l’épreuve: «Si c’est comme ces dernières années, je ne la disputerai pas. Point final. Il n’y a pas à discuter.»

Pour rester compétitif, malgré des parcours simplifiés et plus faciles, le grand gaillard a pris des mesures drastiques durant l’été: il a volontairement perdu du poids. «J’ai perdu cinq kilos afin d’avoir moins de masse à accélérer depuis la grille de départ et d’être plus rapide sur les 50 premiers mètres.» À titre de comparaison, son coéquipier Tobias Baur a pris trois kilos de masse musculaire pour gagner en explosivité au départ, et doit désormais même se faire confectionner une combinaison de course plus large.

Coopération difficile entre ski et snowboard

Si les pistes ont souvent été un compromis raté, cela s’explique par des raisons de politique sportive. Ralph Pfäffli, chef de discipline du skicross, explique que les directeurs de course du snowboard et du skicross n’ont pas réussi à s’entendre pendant des années. Les exigences sont très différentes: les spécialistes du skicross ont seulement besoin d’une ligne droite de 65 mètres au départ, alors que les snowboardeurs requièrent impérativement des virages relevés spécifiques dans les deux directions, en raison de la position différente des pieds (goofy et regular). Un compromis commun s’est souvent terminé dans le chaos, comme aux Jeux olympiques cette année.

Désormais, la Fédération internationale de ski (FIS) intervient. Klaus Waldner a récemment pris en charge la coordination transversale du skicross. Ryan Regez et ses coéquipiers espèrent maintenant que celui-ci fera enfin construire à nouveau des parcours dignes de ce nom.