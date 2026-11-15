Nouveau coup dur pour Mélanie Meillard. La technicienne valaisanne s'est déchiré le ligament croisé du genou droit et blessé les deux ménisques à Levi. Après des années de problèmes aux genoux, cette sportive de 28 ans risque une nouvelle longue pause.

La blessure de Mélanie Meillard signifie-t-elle une fin de carrière pour la Valaisanne?

La blessure de Mélanie Meillard signifie-t-elle une fin de carrière pour la Valaisanne?

En bref Mélanie Meillard ne skiera plus de la saison après sa grave blessure à Levi

Elle a dit un jour: «J'ai le genou d'une femme de 70 ans»

Son ancien entraîneur Denis Wicki considère la retraite comme une option

Mathias Germann

Le ski est sa vie. Pas toute sa vie, bien sûr. Mais une grande partie. Or Mélanie Meillard (28 ans) ne pourra pas pratiquer ce sport pendant longtemps. La Valaisanne s'est déchiré vendredi le ligament croisé du genou droit lors de l'entraînement à Levi (Finlande). Les ménisques interne et externe sont également blessés.

«Cela me brise le cœur», déclare Denis Wicki. Il connaît Mélanie Meillard comme peu d'autres. Il l'a encadrée comme entraîneur pendant douze ans, d'abord en Coupe d'Europe, puis en Coupe du monde. Au printemps, il a pris sa retraite. «Et maintenant, ça. Je lui ai écrit. Mais Mélanie a probablement aussi besoin de calme maintenant. Nous téléphonerons à un moment donné après l'opération.»

Après sa première blessure, elle a souffert pendant des années

En 2018, peu avant les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang (Corée du Sud), Meillard s'est déchiré le ligament croisé du genou gauche. À l'époque, elle était considérée comme l'un des plus grands talents du ski mondial. C'était sa première blessure grave et elle a eu des conséquences considérables. Elle a quitté le village olympique avec des béquilles. Sous une photo, elle écrivait: «Un nouveau chapitre de ma carrière commence. Je suis prête à travailler encore plus dur pour revenir plus forte.»

Mélanie Meillard a été opérée et a travaillé pendant des mois à son retour. Mais son corps a rejeté la greffe provenant d'un donneur. En septembre 2018, elle a tiré le frein d'urgence. «Il n'y avait pas un jour où le genou ne me faisait pas mal», a-t-elle raconté plus tard. Une nouvelle opération a suivi. Cette fois, le ligament croisé a été reconstruit avec ses propres tissus. Elle a de nouveau été absente pendant six mois. Après près de 700 jours, elle a retrouvé les pistes de compétition. Mais son genou n'a plus jamais été comme avant.

«J'ai le genou d'une femme de 70 ans»

«Quand on doit subir deux opérations de ce type si jeune, ce n'est jamais bon», affirme Wicki. Meillard a certes réussi à revenir aux portes de l'élite mondiale. Mais les grands résultats sont restés rares. Entre 2020 et 2026, elle s'est classée à 13 reprises dans le top 10 d'une course de Coupe du monde. Son podium lors du City Event d'Oslo en 2018, avant sa déchirure du ligament croisé, est toutefois resté son seul podium.

Mélanie Meillard s'est battue comme une lionne, tout en devant ménager son corps. Les douleurs faisaient presque partie du quotidien lors des efforts. En faisant des flexions de jambes, elle entendait son articulation grincer et craquer. Avant les Mondiaux 2025 à Saalbach (Autriche), elle déclarait: «Je sais que le genou est en fait fichu. J'aurai mal toute ma vie.» Et: «J'ai le genou d'une femme de 70 ans.»

Positif parce que c'est le genou droit? Non

Cette fois, c'est le genou droit qui est touché. Il avait certes causé des problèmes l'hiver dernier. Mais sous la direction de son nouvel entraîneur de condition physique Stéphane Grichting, Meillard l'avait renforcé de manière ciblée. Elle se sentait comme une nouvelle personne. «D'autres auraient probablement abandonné depuis longtemps avec les difficultés de Mélanie. Mais elle a tenu bon, elle était motivée et joyeuse. Cela m'a profondément impressionné», déclarait Stéphane Grichting il y a quelques jours.

Puis l'accident est arrivé. Et le diagnostic amer. «Je ne vois rien de positif au fait que ce soit cette fois le genou droit qui ait été touché», dit Denis Wicki. Dans le communiqué de Swiss-Ski, Meillard explique que la situation est difficile à accepter. «Mais je connais le chemin du retour et je ferai tout pour revenir encore plus forte.» Denis Wicki pense-t-il malgré tout qu'elle envisage la retraite? Il répond par l'affirmative: «Je pense que c'est une option. La vie ne se résume pas au ski de compétition. Elle comporte aussi d'autres belles choses. Peut-être veut-elle voir cela maintenant.»

D'abord guérir, puis décider

Denis Wicki lui conseille de ne pas prendre une décision précipitée. Elle devrait dans un premier temps se concentrer sur l'opération, la guérison et la reconstruction. Comme l'ont fait Lara Gut-Behrami (35 ans) et Michelle Gisin (33 ans). «Je souhaite à Mélanie une bonne opération et beaucoup de repos. Et qu'elle puisse passer du temps avec sa famille et ses proches.»