Vainqueurs des slaloms de Levi, Lucas Pinheiro Braathen et Emma Aicher ont chacun reçu un renne. Mais l'Allemande a surpris ses fans en ignorant leur vote pour choisir le nom de son animal.

Lucas Pinheiro Braathen rend hommage à sa grand-mère avec un cadeau insolite

Lucas Pinheiro Braathen rend hommage à sa grand-mère avec un cadeau insolite

En bref Lucas Pinheiro Braathen a baptisé son renne «Marcia», en hommage à sa grand-mère, après sa victoire à Levi

Emma Aicher a laissé ses fans choisir le nom de son renne, avant d'ignorer le résultat du vote et de le baptiser «Adam»

Les vainqueurs des slaloms de Levi reçoivent traditionnellement un renne en guise de récompense, auquel ils peuvent donner le nom de leur choix

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

A Levi, en Finlande, un renne porte désormais le nom de Marcia, en hommage à la grand-mère de Lucas Pinheiro Braathen. Le skieur brésilien a remporté dimanche le premier slalom de la saison et décroché, par la même occasion, une récompense plutôt originale. Selon la tradition de la station finlandaise, les vainqueurs reçoivent un renne, auquel ils peuvent donner le nom de leur choix.

Lors de sa première victoire sur la piste Levi Black, il y a un an, Lucas Pinheiro Braathen avait choisi de baptiser son renne Björn, en hommage à son père. Cette fois, c'est donc sa grand-mère brésilienne qui a eu droit à cet honneur.

Emma Aicher ignore le choix de ses fans

Emma Aicher a opté pour une approche un peu différente. Après sa victoire lors du slalom féminin de Levi, l'Allemande a organisé un sondage sur Instagram pour laisser ses abonnés choisir le nom de son renne. Trois propositions étaient en lice: Lasse, Adam et Pü. C'est finalement Lasse qui a remporté le vote.

Mais Emma Aicher en a décidé autrement. «Bon, je vais probablement décevoir certaines personnes, mais voici Adam, ce jeune homme très séduisant», a écrit la skieuse mardi matin sur Instagram, en accompagnant son message d'une photo avec l'animal.

L'Allemande n'a pas expliqué pourquoi elle avait préféré ignorer le résultat du sondage. Une piste pourrait toutefois expliquer son choix: Emma Aicher est connue pour être une grande admiratrice de l'acteur américain Adam Sandler.