Deux courses, deux podiums: Loïc Meillard lance idéalement son hiver

Loïc Meillard réalise le meilleur début de saison de sa carrière, mais tous les Suisses n'ont pas brillé à Levi. Pendant que le Valaisan monte sur le podium, Ramon Zenhäusern passe complètement à côté de son slalom.

Marcel W. Perren

Le week-end finlandais a commencé par un véritable coup de massue pour Loïc Meillard. Avant même de chausser ses skis pour son entraînement vendredi, le Valaisan a appris que sa sœur Mélanie, de deux ans sa cadette, s'était déchiré les ligaments croisés. La saison de la spécialiste du slalom est déjà terminée.

«Cela me fait particulièrement mal de savoir que Mélanie va devoir suivre le reste de la saison devant sa télévision. Je sais à quel point elle a travaillé dur tout l'été», confie le champion olympique et du monde de slalom dans un entretien avec la télévision suisse.

Deux jours après ce coup dur familial, Loïc Meillard a toutefois trouvé de quoi redonner le sourire à ses proches. Malgré une première manche imparfaite, conclue au huitième rang, le skieur de 30 ans a signé le deuxième meilleur temps de la seconde manche pour remonter à la troisième place.

«Loïc Meillard a encore une grande marge de progression face à Lucas Braathen»

Il y a encore quelques semaines, Loïc Meillard était régulièrement critiqué pour ses débuts de saison poussifs. L'hiver dernier, ses quatre premières courses s'étaient ainsi soldées par deux 14es places comme meilleurs résultats. Mais en cette saison de championnats du monde, le technicien suisse a changé de rythme. Après sa deuxième place lors du géant d'ouverture à Sölden, il s'offre déjà un deuxième podium.

Un seul homme fait encore mieux: Lucas Pinheiro Braathen. Le Brésilien de 26 ans, qui a grandi en Norvège et cultive un style bien à lui, a remporté les deux premières courses de l'hiver, à Sölden puis à Levi. En Finlande, il a devancé le Français Clément Noël de 56 centièmes. Loïc Meillard a terminé à sept dixièmes du champion olympique de géant.

L'Allemand Frank Wörndl, champion du monde de slalom en 1987, estime pourtant que le Valaisan dispose encore d'une belle marge de progression face au Brésilien. «Braathen a exploité 99% de son potentiel, alors que Meillard possède encore de grandes réserves. À Levi, il n'a montré que 85% de ses capacités au maximum», analyse-t-il.

Le prochain slalom aura lieu dimanche à Gurgl, en Autriche, sur une piste nettement plus pentue. Un terrain qui pourrait convenir particulièrement au Valaisan. «Personne ne skie mieux que Meillard sur les fortes pentes. Je ne serais donc pas surpris qu'il prenne le dessus sur Braathen au Tyrol», prédit Frank Wörndl.

Ramon Zenhäusern sévèrement critiqué

Tanguy Nef termine au 12e rang, deuxième Suisse du classement. Daniel Yule échoue de peu à intégrer le top 15, pour un seul petit centième.

Mais la véritable déception côté suisse s'appelle Ramon Zenhäusern. Malgré des entraînements prometteurs, le géant valaisan de deux mètres n'a pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche. Il a terminé à la 49e place, à environ sept dixièmes de la qualification.

Une prestation qui a suscité de sévères critiques chez Felix Neureuther. L'ancien skieur allemand, vainqueur de 13 courses de Coupe du monde, n'a pas mâché ses mots: «J'ai vu deux virages corrects dans la course de Ramon. Le reste de sa prestation a été catastrophique!»

Écarté du cadre de Swiss-Ski, Ramon Zenhäusern a préparé cette saison en grande partie sous la direction de son père Peter. Ce dernier avance une explication après la contre-performance de son fils: «Ramon a besoin de pouvoir s'entraîner correctement sur une piste avant de réussir à y être performant. Or, il n'a pas pu préparer ce slalom de Levi dans des conditions comparables. On ne retrouve ces conditions sur aucun autre site de ski.»