Les slaloms du week-end à Levi n’ont pas manqué de susciter de grandes discussions. L'équipe de Suisse en sort mitigée, pendant que l'Autriche est attaquée par une légende croate.

Marcel W. Perren et Mathias Germann

3/9 en deuxième manche: «Cela ne suffit pas»

Seules trois Suissesses sont parvenues à entrer dans les points lors du slalom de Levi. «Nous devons faire mieux, cela ne suffit pas», déclare l’entraîneur en chef Beat Tschuor, peu enthousiaste. Il qualifie ce premier slalom de «solide», mais sans plus. En plus des 10e (Wendy Holdener), 11e (Camille Rast) et 14e places (Aline Höpli), le Grison aurait aimé voir davantage d’athlètes de son équipe qualifiées pour la deuxième manche. Mais les autres ont nettement échoué: Nicole Good (40e), Eliane Christen (46e), Anuk Brändli (49e), Selina Egloff (51e), Janine Mächler (56e) et Aline Danioth (abandon). C’est regrettable: leurs dossards élevés n’étaient pas un handicap, car la piste a remarquablement bien tenu.

La colère de Ramon Zenhäusern

Le déplacement à Levi de Ramon Zenhäusern a été placé sous une mauvaise augure dès le premier jour. À l’hôtel de l’équipe, le grand slalomeur n’a d’abord pas trouvé le calme, car on lui avait attribué la chambre située au-dessus de la discothèque. Après avoir demandé une autre, il a pu déménager dans une pièce nettement plus tranquille. Mais après le slalom de Levi, le Valaisan était à nouveau furieux: il a manqué d’environ sept dixièmes la qualification pour la manche finale, terminant 49e. Dans le même temps, le Suédois Fabian Ax Swartz a signé le meilleur résultat de sa carrière. Cet athlète avait vécu une très mauvaise expérience avec Ramon Zenhäusern durant l’été. «J’ai entraîné Fabian en Nouvelle-Zélande à la fin de l’été. Comme j’étais nettement plus rapide à chaque manche, il est reparti, exaspéré, après deux jours», expliquait Ramon Zenhäuser en octobre dans une interview accordée à Blick. C'était l'inverse ce week-end.

Changement de programme avant les Etats-Unis

À l’origine, les stars suisses de vitesse et du géant voulaient s’envoler lundi pour l’Amérique du Nord, afin de pouvoir effectuer un bloc d’entraînement conséquent avant les courses de Copper Mountain (super-G et géant) et de Beaver Creek (descente, super-G et géant). Mais ce projet tombe à l’eau, car il y a actuellement trop peu de neige au Colorado. Le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde Marco Odermatt (29 ans), le vice-champion du monde de géant Thomas Tumler (37 ans), le revenant Gino Caviezel (34 ans) et le jeune talent Lenz Hächler (23 ans) se sont donc rendus dimanche à Saint-Moritz, où ils s’entraîneront jusqu’à mercredi. Le groupe d’«Odi» s’envolera jeudi en direction de Denver, tandis que les descendeurs, emmenés par le champion olympique Franjo von Allmen, partiront mercredi.

Katharina Truppe finalement heureuse

Katharina Truppe impressionne. Non seulement sur les skis, mais aussi avec ses déclarations. «J’aurais pu me crier dessus pendant la course», disait-elle à Levi après la première manche. Avec sa 5e place, elle n'était pas heureuse. Elle a finalement terminé troisième et rayonnait sur le podium. Ces dernières années, Katharina Truppe n’a pas connu beaucoup de réussite à Levi. En 2024, elle avait terminé 19e et déclaré: «C’était complètement raté, je skiais comme un bâton.» On peut déjà se réjouir de la retrouver à Gurgl.

Ivica Kostelic attaque les Autrichiens

Les slalomeurs autrichiens sont dans une situation «déplorable» en ce début d’hiver. Le Tyrolien Joshua Sturm, qui avait signé le troisième meilleur temps de la première manche, a craqué et été éliminé sur le deuxième tracé. Johannes Strolz, 22e au final, est ainsi le «meilleur» Autrichien à Levi. Ce résultat donne raison au Croate Ivica Kostelic, qui a vivement critiqué l’équipe autrichienne de ski la semaine dernière, dans une interview accordée à Salzburg 24: «Le développement de cette équipe est une catastrophe!» L’homme aux 26 victoires en Coupe du monde est convaincu que «les Autrichiens sont trop gâtés et que les autres équipes travaillent beaucoup plus dur». Il ne suffit plus de se reposer sur les ressources naturelles. Les nations scandinaves, comme la Norvège, ont surtout mis en place depuis longtemps des systèmes plus efficaces et s’entraînent tout simplement plus dur. «Il n’y a plus d’adversaires faciles. C’est comme au football: autrefois, le Cap-Vert arrivait et tout le monde riait. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas», ajoute Ivica Kostelic. L'Autrichien Thomas Sykora (9 victoires en Coupe du monde) réplique: «C’est une analyse à distance de Kostelic. Je suis désormais impliqué dans le processus, car ma fille est dans l’équipe junior de l’ÖSV. Et je peux seulement dire qu’on y travaille dur. Je ne peux pas dire qu’ils sont ramollis. Ils travaillent chaque jour à s’améliorer.»

Une première pour Lucas Pinheiro Braathen

Le bilan est impressionnant: Lucas Pinheiro Braathen a remporté cinq de ses huit dernières courses. Et dimanche, le Brésilien aux racines norvégiennes a signé une première en Coupe du monde: il est devenu le premier spécialiste des disciplines techniques à gagner le slalom de Levi immédiatement après le géant de Sölden. Derrière cette série de succès historique du champion olympique de géant, se trouve un homme bien connu de Swiss Ski: le préparateur physique Kurt Kothbauer, qui a quitté au printemps 2024 le groupe de Marco Odermatt pour rejoindre l’équipe privée de Lucas Pinheiro Braathen.

L'Allemagne est devant l'Autriche

Pour les stars du ski, le classement des nations importe assez peu. Mais pas pour Julia Scheib. La gagnante du globe de géant de la saison dernière avait déjà expliqué à Blick qu’il était important pour elle de terminer devant la Suisse. La semaine dernière, Julia Scheib a déclaré dans l’émission de fin de soirée de l’ORF «Willkommen Österreich»: «Peu importe la discipline, on donne tout pour gagner. Et l’essentiel, c’est d’être devant les Allemands.» Jusqu’à présent, cela n’a que moyennement fonctionné. Dans trois des quatre courses disputées jusqu’ici (hommes et femmes), l’Allemagne a été meilleure que l’Autriche. Julia Scheib a été éliminée à Sölden, en géant. Et donc, au classement des nations, l’Allemagne occupe la 2e place avec 273 points, l’Autriche la 5e avec 250 points. La 1re place, elle, revient à la Suisse, avec 386 points. Mais l’hiver est encore long.

Une Australienne écrit l’histoire

Dans un froid glacial, une Australienne s’épanouit à Levi: Madison Hoffman. Avec son dossard 57, elle a pris la 8e place du slalom. La skieuse originaire de Sydney n’avait encore jamais fait aussi bien. En 2023, Madison Hoffman avait marqué des points pour la dernière fois; depuis, elle avait enchaîné 15 courses sans point. «Je suis fière», déclare-t-elle après sa jolie course. C’est le meilleur résultat d’une Australienne en slalom depuis Zali Steggall en 1999. À noter que Madison Hoffman vit et s’entraîne depuis des années à Park City (États-Unis). Elle est également titulaire d’un bachelor en finance de l’Université de l’Utah.