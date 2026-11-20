À peine rentrés de Levi que les spécialistes de slalom remettent le couvert à Gurgl ce week-end. Avec de belles chances suisses, tant chez les hommes que chez les femmes.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Avec Loïc Meillard au 3e rang et Wendy Holdener au 10e, la Suisse n’a placé que deux skieurs dans le top 10 à Levi, le week-end dernier. La performance des femmes a particulièrement frustré l’entraîneur en chef Beat Tschuor. «Nous devons faire mieux, cela ne suffit pas», lance-t-il, parlant du groupe dans son ensemble, même si les plus grands espoirs reposent naturellement sur Wendy Holdener et Camille Rast. Heureusement, la prochaine occasion de briller entre les piquets se présente déjà samedi.

Date Épreuve Heure de départ Samedi 21 novembre 1re manche du slalom femmes 10h30 Samedi 21 novembre 2e manche du slalom femmes 13h30 Dimanche 22 novembre 1re manche du slalom hommes 10h30 Dimanche 22 novembre 2e manche du slalom hommes 13h30

À Gurgl, les souvenirs des Suissesses sont très bons. Les deux cheffes de file de l’équipe, En 2024 et 2025, Camille Rast a terminé deux fois troisième et Wendy Holdener quatrième. À chaque fois, Mikaela Shiffrin avait réalisé le meilleur temps. L’Américaine est toutefois absente à Gurgl cette année, comme elle l’était déjà à Levi. Les Suissesses vont-elles saisir leur chance?

Loïc Meillard grand favori?

Du côté des hommes, Daniel Yule, Loïc Meillard et Tanguy Nef n’ont terminé qu’au 5e rang, au mieux, au cours des trois dernières années. Après le meilleur début de saison de sa carrière, Loïc Meillard veut changer cela. Et il a de bonnes chances de décrocher une première victoire sur la pente raide de Gurgl. Ce, malgré un Lucas Pinheiro Braathen en feu et qui a remporté les deux courses précédentes.

L’ancien champion du monde allemand de slalom 1987, Frank Wörndl, en est certain: «Meillard a encore de grandes réserves, il n’a montré au maximum que 85% de son potentiel à Levi. Comme personne ne skie mieux que Meillard sur un terrain pentu, je ne serais pas surpris que le Suisse batte le Brésilien au Tyrol.»