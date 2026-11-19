La Coupe d’Europe de ski démarre. À l’écart des projecteurs, les talents se battent pour une place fixe en Coupe du monde. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le début de saison.

En bref La saison de Coupe d’Europe commence ce week-end avec les courses féminines à Levi

Tout le monde vise les places fixes en Coupe du monde pour la saison prochaine

Des courses auront lieu pour la première fois en Azerbaïdjan

Joël Hahn

Alors que la Coupe du monde de ski bat déjà son plein, le coup d’envoi est également donné ces jours-ci à l’étage inférieur: la saison de Coupe d’Europe 2026/27 commence. Les femmes se lancent le 21 novembre à Levi, en Finlande, et les hommes le 25 novembre à Suomu, également en Finlande. Mais que se passe-t-il exactement à l’écart des projecteurs de la télévision? Voici les réponses aux principales questions.

Qu'est-ce que la Coupe d'Europe?

C’est la deuxième catégorie internationale la plus élevée et un véritable panier de crabes. La Coupe d’Europe n’est pas une simple ligue de jeunes. Ici, des talents de 18 ans affrontent des spécialistes de 28 ans qui ont perdu leur place en Coupe du monde et veulent la reconquérir. La densité de performance est énorme et les pistes souvent plus accidentées qu’en Coupe du monde. Quiconque se classe régulièrement dans le top 10 à ce niveau a l’étoffe nécessaire pour accéder à l’échelon supérieur.

Pourquoi les talents y participent?

Il s’agit du précieux ticket pour la Coupe du monde. La règle la plus importante de la Coupe d’Europe est la suivante: la personne qui termine la saison parmi les trois meilleures du classement général de sa discipline (descente, super-G, géant ou slalom) obtient une place fixe pour l’hiver suivant. Le plus intéressant: cette place de départ est personnelle. Le talent ne prend pas l’une des places de quota très limitées de sa sélection nationale en Coupe du monde. De plus, le skieur ou la skieuse peut participer à toute une saison de Coupe du monde sans subir la pression épuisante des qualifications internes et découvrir tranquillement les pistes les plus prestigieuses.

Pourquoi la Coupe d'Europe est-elle une mauvaise affaire financière?

Jets privés, grosses primes et hôtels de luxe? Rien de tout cela. Un étage sous la Coupe du monde, la réalité est rude. Les budgets des fédérations sont serrés et les déplacements longs. Les athlètes passent souvent des heures dans des bus d’équipe bondés à travers l’Europe. Beaucoup de skieurs et skieuses gagnent à peine de quoi vivre durant cette phase et dépendent fortement du soutien financier de leurs parents, de mécènes locaux ou de contributions de l’aide sportive. La pression de réussir le saut lucratif vers le sommet avant que l’argent ne manque est omniprésente.

Y aura-t-il des courses en Suisse?

Swiss-Ski est une grande puissance en Coupe d’Europe, pas seulement sur le plan sportif , mais aussi en tant qu’organisatrice. Les courses à domicile sont extrêmement précieuses: les athlètes connaissent les pentes sur le bout des spatules, les frais de déplacement disparaissent et, en tant que nation hôte, la Suisse obtient des places de départ supplémentaires pour les tout jeunes talents. Les temps forts suisses de 2026/27: Zinal (géant/super-G), Saint-Moritz (épreuves de vitesse féminines), Wengen (super-G masculin), Verbier (slalom masculin) et Hasliberg (slalom féminin).

Qui participe à ces épreuves?

Il n’existe pas de «cadre de Coupe d’Europe» fixe chez Swiss-Ski: la forme du moment décide de qui prend le départ. La sélection suisse est très mélangée. Le noyau dur est formé de talents comme les spécialistes de vitesse Niklas Trummer (22 ans), Sandro Manser (21 ans) et Giuliano Fux (21 ans), qui se battent encore pour percer. Ils côtoient des athlètes et sportives du cadre B comme Dania Allenbach (19 ans), Shaienne Zehnder (20 ans), Janine Mächler (22 ans), Livio Hiltbrand (23 ans) ou Lenz Hächler (23 ans). Ces athlètes ont déjà goûté à la Coupe du monde ou, comme Hächler, y ont gagné leur place. Lorsqu’ils encaissent de douloureux revers avec des numéros de départ élevés, ils reviennent souvent de manière ciblée en Coupe d’Europe afin de reprendre confiance et d’améliorer leurs points FIS. Parallèlement, la ligue est le refuge impitoyable des noms confirmés: Aline Danioth (28 ans) tente ici de revenir dans le cadre B après des blessures au genou, tandis qu’Arnaud Boisset (28 ans) veut retrouver son rythme après sa rétrogradation de l’équipe nationale au cadre B. Le groupe est complété par les «jeunes loups» des centres nationaux de performance. Lors des courses à domicile à Zinal ou à Saint-Moritz, la Suisse bénéficie de places de départ supplémentaires: une scène parfaite pour la relève, qui peut respirer pour la première fois l’air de la compétition internationale.

Pourquoi le Cirque blanc se rend-il en Azerbaïdjan?

Les femmes sont à l’origine de l’inscription la plus étonnante au calendrier de cette saison. Début février, elles s’envoleront pour la première fois de l’histoire vers la station de ski caucasienne de Shahdag, en Azerbaïdjan, afin d’y disputer deux slaloms. Pour la Coupe d’Europe, souvent à court d’argent, ce voyage représente un défi logistique et financier majeur. Quiconque supporte bien ce long déplacement au cœur d’un calendrier hivernal chargé prouve qu’il a les nerfs solides. Les derniers points et l’attribution des précieuses places fixes suivront lors de la finale de la saison, fin mars 2027, à Sankt-Anton en Autriche.