Une bonne et une mauvaise nouvelle arrivent du Colorado. Si les courses de Coupe du monde à Copper Mountain sont assurées, la piste à Beaver Creek fait face à un problème plus sérieux.

Marcel W. Perren

Les derniers jours ne se sont pas déroulés comme prévu pour l'entraîneur en chef de Swiss-Ski, Tom Stauffer. Lundi dernier, le groupe de descente ainsi que celui du géant auraient dû s'envoler pour l'Amérique du Nord. Finalement, aucune star suisse du ski alpin ne s'est enregistrée à l'aéroport de Zurich ce jour-là.

Marco Odermatt et ses coéquipiers sont partis s'entraîner à Saint-Moritz. La pénurie de neige au Colorado est à l'origine de cette modification du programme. À Copper Mountain, les Suisses auraient uniquement pu s'entraîner à effectuer quelques courbes de glisse dans la partie supérieure.

«Des vaches pourraient encore y brouter…»

Entre-temps, la piste de course de la station de ski située à 2950 mètres d'altitude a tout de même pu être préparée de manière à passer le contrôle officiel de la FIS. Un super-G doit s'y dérouler le 28 novembre, suivi d'un géant le lendemain. La semaine suivante, la descente, le super-G et le géant sont au programme à Beaver Creek, située à un peu moins d'une heure de route de Copper Mountain.

La course sur la célèbre piste «Birds of Prey» pourra-t-elle vraiment avoir lieu? La question reste très incertaine! «Lorsque j'ai vu une photo de la piste il y a quelques semaines, j'ai eu l'impression que des vaches pourraient encore y brouter», raconte Tom Stauffer.

Le restaurateur d'origine bernoise Charles Frey vit depuis des décennies dans la région de Beaver Creek, où il exploite le restaurant «Ticino» à Avon. Il explique clairement que l'état de la piste des Championnats du monde de 1999 et de 2015 ne s'est que légèrement amélioré ces derniers jours: «Il y a certes eu un peu de neige dans la partie supérieure. Mais comme le soleil a de nouveau brillé très fort ces derniers jours, il n'en reste déjà plus beaucoup.»

Marco Odermatt s'est imposé l'an dernier

L'ancien champion du monde de descente Hannes Trinkl, qui exerce la fonction de chef de la vitesse à la FIS, se fait particulièrement du souci au sujet de la piste dans les Rocheuses: «La situation de départ est encore plus difficile que l'an dernier, il y a actuellement encore moins de neige.» Pour rappel: l'hiver dernier, la descente à Beaver Creek a dû être raccourcie d'environ dix secondes de course en raison de la faible couverture neigeuse. Marco Odermatt s'était imposé.

L'équipe chargée de la piste à Beaver Creek ne dispose plus que d'une semaine avant le contrôle officiel de la FIS. Selon les météorologues, il devrait faire un peu plus froid au Colorado dans les prochains jours. À voir si cela suffit.