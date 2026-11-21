Les Autrichiennes rêvaient d'une victoire à domicile à Gurgl. Elles repartent finalement avec une énorme désillusion. Leur performance est même la pire enregistrée depuis près de trente ans!

En bref Zéro pointé pour les Autrichiennes au slalom de Gurgl

Deux skieuses accèdent à la deuxième manche, mais sont éliminées

Le pire résultat depuis 29 ans

Ramona Bieri

En 2013, Marlies Raich remportait le slalom de Lienz, en Autriche. Depuis, les slalomeuses autrichiennes attendent toujours de renouer avec la victoire à domicile. À Gurgl, l'espoir de mettre fin à cette longue disette était immense.

Le début de saison à Levi, en Finlande, avait pourtant de quoi donner le sourire. Katharina Truppe y avait décroché la troisième place. Mais devant leur public, les Autrichiennes déchantent dès la première manche. Sur les six skieuses au départ, seules deux se qualifient pour la seconde: Katharina Truppe, 19e à 1''52, et Natalie Falch, 24e à 2''09.

La victoire à domicile semble déjà s'éloigner. Et le scénario vire au cauchemar. Une semaine après le désastre des slalomeurs autrichiens, leurs compatriotes féminines connaissent à leur tour une débâcle. Truppe et Falch sont toutes deux éliminées après quelques mètres seulement de la deuxième manche. L'Autriche repart donc sans le moindre point. Une telle catastrophe en slalom ne s'était plus produite depuis 1997, à Park City (Etats-Unis). À l'époque, cinq Autrichiennes avaient pris le départ, deux s'étaient qualifiées pour la manche finale avant de connaître le même sort.

«Nous en tirerons aussi des leçons»

«C'est une journée à oublier», lâche Truppe après la course au micro de l'ORF. Avant de relativiser: «Nous en tirerons aussi des leçons.» Le prochain slalom est déjà prévu dans une semaine et les choses pourront alors être différentes. En deuxième manche, elle avait tenté de hausser encore le rythme pour grappiller quelques places. Sans succès.

L'entraîneur en chef de l'équipe féminine, Johannes Zöchling, ne cache pas non plus sa déception. «Nous n'étions déjà pas vraiment dans le coup lors de la première manche», résume-t-il. Falch et Truppe avaient voulu accélérer en deuxième manche, mais une faute de carre intérieure peut arriver. «Je ne peux pas leur en vouloir», poursuit Zöchling. «Mais se retrouver sans le moindre point en allant aussi vite, c'est amer.»

L'ambiance au sein du groupe ne semble toutefois pas en pâtir. «Nous, les Autrichiennes, restons soudées», assure Truppe. À Levi, elles avaient prouvé qu'elles étaient capables de skier vite. «Une telle journée peut arriver, même si elle ne devrait pas. Il faut simplement l'accepter.»