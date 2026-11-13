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Début de la saison de slalom
Les Suisses veulent enfin lever les bras à Levi

À Levi, hommes et femmes se retrouveront entre les piquets, pour le premier slalom de la saison 2027/28. Les Suisses se rendent dans le nord de la Finlande avec de sérieuses ambitions.
Publié: il y a 10 minutes
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Wendy Holdener a déjà terminé trois fois à la 2e place à Levi, devancée à chaque fois par Mikaela Shiffrin.
Photo: AFP
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Depuis la première édition en 2004, les Suisses n’ont pas beaucoup brillé lors des 38 courses disputées à Levi, tout au nord de la Finlande. Les athlètes helvétiques ne sont montés qu'à sept reprises sur le podium, et la victoire leur échappe toujours. Wendy Holdener est pourtant passée tout près à plusieurs reprises, terminant trois fois à la 2e place. À chaque fois, Mikaela Shiffrin s'était montrée plus rapide. Mais l’Américaine renonce cette année à prendre le départ. En son absence, l’heure de Wendy Holdener a-t-elle enfin sonné?

Selon les skieuses, une autre Suissesse pourrait toutefois s’imposer, et Mikaela Shiffrin elle-même la désigne: Camille Rast. Deuxième meilleure slalomeuse du monde l’an dernier, elle est la favorite de l'Américaine pour le petit globe cet hiver. «Je pense que Camille a de très bonnes chances», confiait-elle à Blick.

DateÉpreuveHeure de départ
Samedi 14 novembre1re manche, slalom dames10h
Samedi 14 novembre2e manche, slalom dames13h
Dimanche 15 novembre1re manche, slalom messieurs10h
Dimanche 15 novembre2e manche, slalom messieurs13h

Loïc Meillard pour confirmer après Sölden?

Vingt-quatre heures après les femmes, les hommes passeront eux aussi leur premier test de l’hiver en slalom. Avec Loïc Meillard et Daniel Yule, deux athlètes de Swiss-Ski ont déjà terminé sur le podium (à la 3e place) à Levi. Le dernier podium de Daniel Yule en Coupe du monde remonte pour autant à février 2024, tandis que Loïc Meillard a terminé quatre fois parmi les trois premiers rien que l’hiver dernier. Aux Jeux olympiques 2026, il a, en outre, décroché la médaille d’or en slalom.

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Sa forme actuelle est elle aussi très bonne. Sa 2e place lors de l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden, en géant, a fait forte impression. Comme Camille Rast, Loïc Meillard pourrait devenir le premier Suisse à remporter le petit globe du slalom depuis des décennies. Un triomphe dès la première course de la saison l’y aiderait, bien entendu.

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