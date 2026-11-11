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«Voilà, nous sommes quatre»
La famille s’agrandit pour deux figures du ski français

Mariés depuis juin, Nastasia Noens et Maxence Muzaton ont accueilli leur deuxième enfant le 17 octobre. Le couple de skieurs français a annoncé la nouvelle lundi soir sur Instagram.
Publié: il y a 4 minutes
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En juin, Maxence Muzaton et Nastasia Noens se sont mariés.
Photo: RMS
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Cédric Heeb

En juin, l’ancienne spécialiste du slalom Nastasia Noens et le spécialiste de vitesse Maxence Muzaton se sont mariés. Le 1er août, les deux Français avaient annoncé une autre heureuse nouvelle dans une même publication Instagram: «Bébé 2 est en chemin….»

Celui-ci a déjà vu le jour depuis bientôt un mois. Lundi soir, les deux skieurs ont annoncé sur Instagram être devenus parents pour la deuxième fois le 17 octobre. «Et voilà, nous sommes quatre...», ont-ils écrit en légende de leur publication. Après la naissance de leur fils Oscar, en septembre 2025, la famille semble désormais comblée, comme le souligne un hashtag ajouté au message: «Nous sommes au complet.»

«Le choix du roi»

Les félicitations ont rapidement afflué dans les commentaires. «Le choix du roi», a écrit Victor Muffat-Jeandet. L’ancienne slalomeuse Francesca Marsaglia a, elle, salué «une maman formidable et magnifique». Mathieu Faivre et Stephanie Venier ont envoyé trois cœurs, tandis que Romane Miradoli et Laura Gauche ont exprimé leur joie avec des emojis en forme de cœur.

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Cet hiver, Nastasia Noens devrait surtout se consacrer à sa famille. Elle a déjà mis un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2022/23. Son mari, en revanche, disputera une nouvelle saison de Coupe du monde. En janvier dernier, Maxence Muzaton avait créé la surprise en prenant la troisième place de la descente de Kitzbühel, derrière le vainqueur Giovanni Franzoni et Marco Odermatt. Il avait ainsi décroché son deuxième podium en Coupe du monde.

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