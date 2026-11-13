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«Si je pense comme ça...»
Débarrassée de Mikaela Shiffrin, Wendy Holdener vise un premier succès à Levi

Durant sa carrière, Wendy Holdener a terminé 13 fois deuxième derrière Mikaela Shiffrin en Coupe du monde. L’Américaine sera absente pour le slalom de Levi: une chance pour Wendy Holdener?
Publié: 13:31 heures
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Wendy Holdener est-elle en route vers une première victoire à Levi?
Photo: Nico Ilic/freshfocus
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Mathias Germann

Après la retraite de Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener est la doyenne de l’équipe suisse de ski. Ou plutôt... la plus expérimentée. Physiquement, la technicienne se sent plus en forme que jamais. «Je n’ai mal nulle part», assure-t-elle, écartant d’emblée les éventuels maux liés à l’âge.

Pourtant, avant le premier slalom de l’hiver à Levi, quelque chose est différent par rapport aux dix dernières années: l’éternelle rivale et amie de Wendy Holdener, Mikaela Shiffrin, est absente. La reine du slalom (73 victoires en Coupe du monde dans la discipline) se concentre cette saison sur le géant et le super-G. «Je n’ai d’abord pas cru qu’elle allait manquer les deux premiers slaloms de la saison», raconte Wendy Holdener. Ce n’est qu’après avoir vu la confirmation sur les réseaux sociaux qu’elle en a vraiment pris conscience. Et elle a immédiatement pensé à Levi. «Ce sera certainement passionnant», déclare-t-elle.

Enfin une nouvelle gagnante à Levi?

De fait, une nouvelle gagnante devrait s’imposer en Laponie. Mikaela Shiffrin s’est imposée huit fois à Levi, Petra Vlhova six fois. Après près de trois ans d’absence en raison de blessures, la Slovaque n’est probablement pas encore prête à gagner. Cela ouvre de nouvelles perspectives, notamment pour Wendy Holdener.

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La piste «Levi Black» semble terrifiante, mais elle est tout sauf raide. «Elle est plate, très plate», explique Camille Rast, le deuxième atout suisse. La Valaisanne aime les terrains plus pentus. Wendy Holdener, en revanche, sait créer de la vitesse, avec force et finesse, même sur des pentes plates. «J’espère pouvoir saisir cette chance», lance-t-elle. Dernièrement, elle s’est entraînée à la Diavolezza, à Sölden et à Gurgl. «Suffisamment de jours avec une bonne qualité», estime l’entraîneur en chef de l’équipe féminine, Beat Tschuor.

Trop souvent dauphine

Wendy Holdener a déjà terminé trois fois deuxième à Levi: en 2016, 2019 et 2022. À chaque fois, elle a dû s’incliner devant Mikaela Shiffrin. Elle aimerait enfin pouvoir caresser un renne dans l’aire d’arrivée. Les gagnantes reçoivent à chaque fois cet animal mythique et peuvent lui donner un nom. Wendy Holdener ne veut pas trop penser au fait que le forfait de Mikaela Shiffrin augmente ses chances: «Si je pense comme ça, ça va mal finir.»

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Au cours de ses 16 ans de carrière en Coupe du monde, Wendy Holdener a remporté deux slaloms. Elle a terminé 20 fois deuxième, dont 13 fois derrière Mikaela Shiffrin. Sans l’Américaine, aurait-elle donc 15 victoires à son actif? Mais cela reste une spéculation. Le fait est qu’avec sa 20e place lors du slalom géant de Sölden, Wendy Holdener a connu un début de saison correct. «C’était agréable. Tout fonctionne, l’état d’esprit était également bon», se satisfait-elle.

Sa discipline de prédilection fait maintenant son apparition pour la première fois cet hiver. Wendy Holdener possède tout ce qu’il faut pour gagner à Levi. Une seule chose lui est interdite: penser à Mikaela Shiffrin.

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