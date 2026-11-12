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Les deux Valaisans bossent dur!
Cet ancien défenseur de la Nati peut-il aider cette star romande du ski à retrouver sa vitesse?

Débarrassée de ses problèmes au genou et l’esprit plus léger, Mélanie Meillard retrouve le slalom à Levi. Après un hiver compliqué, la Valaisanne s’appuie sur son nouvel entraîneur physique, Stéphane Grichting, et fait une croix sur le géant.
Publié: il y a 36 minutes
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Stéphane Grichting est un observateur très attentif: le Valaisan est le nouvel entraîneur de condition physique de la slalomeuse Mélanie Meillard.
Photo: Sven Thomann

En bref

  • Mélanie Meillard a pris un nouveau départ – il semble porter ses fruits
  • L’ancien pilier de la Nati Stéphane Grichting est son nouvel entraîneur de condition physique
  • Ses douleurs au genou droit ont enfin disparu
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Mathias Germann et Sven Thomann

Mélanie Meillard (28 ans) se lève. Sa journée vient à peine de commencer, mais la première épreuve l’attend déjà dans les escaliers. Chaque marche représente un obstacle, chaque pas est douloureux. Son genou la fait souffrir. C’était encore son quotidien à la fin de l’hiver dernier. «C’est difficile mentalement, c’est un poids à porter», explique Stéphane Grichting.

L’ancien international suisse, qui compte 45 sélections avec la Nati, sait de quoi il parle. Après 19 ans passés au plus haut niveau, il connaît aussi le parcours semé d’embûches de Mélanie Meillard. «En début de saison, tout allait bien. Mais, au fil des mois, la situation s’est progressivement compliquée. Au printemps, nous avons donc dû repartir de zéro.»

Mélanie Meillard: «Cela m’a motivée»

Stéphane Grichting est le nouvel entraîneur physique de la skieuse neuchâtelo-valaisanne. Au sein d’Elitment SA, il a pris le relais de Patrick Flaction, qui avait notamment accompagné Lara Gut-Behrami (35 ans). Ce dernier réduit son engagement, mais reste impliqué dans le suivi de Meillard. «C’est une situation idéale pour moi. Je change d’entraîneur, mais je reste dans une structure que je connais bien. Cela m’a motivée», confie-t-elle.

Cette saison, Mélanie Meillard fait l’impasse sur le slalom géant pour se consacrer entièrement à sa discipline de prédilection: le slalom. Avec Levi (Finlande) comme premier rendez-vous. Elle y a terminé septième en 2023 et en 2024. Un résultat qui ferait déjà son bonheur ce week-end. Il faut dire que le dernier hiver a été «mauvais», selon ses propres mots. Seuls les Jeux olympiques, où elle a décroché une septième place, lui ont permis de retrouver le sourire. Pour le reste, la saison a été particulièrement éprouvante.

Enfin débarrassée de la douleur

«Mélanie a beaucoup souffert. Et pourtant, ce n’était pas son genou gauche qui était en cause», raconte Grichting. Une précision étonnante, puisque la skieuse a déjà subi deux opérations des ligaments croisés du genou gauche alors qu’elle était encore jeune. Cette articulation lui a longtemps posé problème. «Cette fois, c’était le genou droit, probablement à cause de compensations», précise son entraîneur. «On aurait toujours pu lui faire des infiltrations, mais je ne suis pas partisan de cette solution. On risque alors d’entrer dans un cercle vicieux.»

Au terme de la saison, Stéphane Grichting a donc élaboré un programme pour permettre à sa protégée de repartir sur de bonnes bases. «Beaucoup auraient probablement baissé les bras depuis longtemps face aux difficultés rencontrées par Mélanie. Mais elle a persévéré. Elle est restée motivée et positive. Cela m’a profondément impressionné», souligne-t-il.

Les efforts semblent avoir porté leurs fruits: les douleurs ont disparu. «Elle doit maintenant retrouver confiance en son corps, course après course. Cela prendra peut-être encore un peu de temps. Mais si tout se passe bien, je suis convaincu qu'elle a encore de belles années devant elle.»

Stéphane Grichting garde un œil sur son genou

Le passé ne s'efface toutefois pas complètement et le risque de nouvelles complications existe toujours. Grichting continue donc de surveiller attentivement le genou de sa protégée. Meillard apprécie cette vigilance et aborde la nouvelle saison avec optimisme. «Si je parviens à skier à mon meilleur niveau, cela peut devenir une très belle saison», assure-t-elle.

Le premier acte pourrait avoir lieu dès ce week-end à Levi.

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