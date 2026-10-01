Sacré champion olympique du combiné en février, Tanguy Nef aborde l'hiver avec un nouveau statut. Plus populaire et ambitieux, le Genevois vise désormais les sommets en Coupe du monde.

Matthias Davet Journaliste Sport

En ce mercredi de «Werbewoche», Swiss-Ski et les médias ont permis à Tanguy Nef de réaliser un rêve. «C'est la première fois que je suis invité à la conférence de presse officielle et c'était un objectif que j'avais.» Le trait d'humour fait rire une bonne partie des journalistes présents devant lui et détonne par rapport aux discours plus lissés de certains de ses coéquipiers.

Pourtant, cela démontre une réalité: depuis février et son titre olympique en combiné, le statut du Genevois a changé de statut. «Beaucoup d'éléments positifs sont ressortis de cette médaille, souligne-t-il. Comme vous le voyez sur ma casquette, j'ai trouvé un nouveau partenaire. Et les gens que je croise dans le train ou à la station-service me rappellent quotidiennement les bons moments. Ça fait chaud au cœur.»

Tanguy Nef explique que le regard du public a changé. «En ski, on a la chance – ou la malchance, c'est selon – de porter un casque. Les gens connaissaient davantage mon nom que mon visage. Là, ça change un peu. Les Jeux olympiques sont un langage universel et j'aime partager ce genre de moments, surtout avec les jeunes.»

Des objectifs très élevés

Clairement, les JO rapprochent. Mais pas seulement les athlètes et les fans. Les skieurs entre eux aussi, surtout quand on vit de belles émotions, à l'instar de Tanguy Nef et Franjo von Allmen. «Bon, lui c'est un chien fou, sourit le Genevois établi en Valais. Je ne suis pas un casse-cou et je préfère ne pas me blesser. C'est vrai qu'avant, on se disait juste bonjour. Maintenant, on échange un peu plus et on rigole.» Il précise tout de même que les deux hommes ne sont pas partis en vacances ensemble.

Après avoir parlé de son été, celui qui réside au Châble est passé à son hiver. Et ses objectifs – «à prendre avec des pincettes» – sont élevés. «Je suis capable de gagner toutes les courses», s'exclame-t-il. De la part d'un skieur n'étant jamais monté sur le podium en Coupe du monde, cela paraît surprenant. «Je suis obligé de me fixer des objectifs élevés – c'est comme ça que je me motive, explique-t-il. C'est bien sûr un monde idéal.»

«Sky is the limit»

En novembre, Tanguy Nef va s'envoler aux États-Unis en compagnie de Luca Aerni et Loïc Meillard. Si ses deux compatriotes vont disputer des courses à Copper Mountain et Beaver Creek, le Genevois va continuer à s'entraîner. «J'ai vécu de belles choses là-bas (ndlr: il a étudié aux États-Unis) et je me réjouis d'y retourner, appuie-t-il. D'ailleurs, les Américains ont une mentalité que j'aime bien: 'Sky is the limit.'»

Pour rester motivé, Tanguy Nef regarde le calendrier de cette saison: «Il n'y a aucune course où je me dis: 'Là, je n'ai aucune chance.' Par contre, je sais que sur les 28 manches que je vais disputer cette année, 2 ou 3 seront parfaites. C'est un peu la quête du Graal.» Une aventure qui va débuter mi-novembre, à Levi.