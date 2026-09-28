En pleine préparation de la nouvelle saison, une bonne nouvelle parvient du clan français. Le spécialiste de la vitesse Blaise Giezendanner est devenu papa pour la première fois.

Ramona Bieri

La famille du ski s'agrandit encore. Comme l'a révélé sur Instagram le spécialiste français des disciplines de vitesse Blaise Giezendanner, lui et sa femme Marie sont devenus parents pour la première fois. Dans sa story, le skieur publie une photo de la main du bébé. Comme on peut lire l'inscription sur le bracelet, Blaise Giezendanner révèle également qu'il est devenu papa d'un petit garçon. Le petit s'appelle Gabriel et a vu le jour le 24 septembre.

La naissance n'a donc pas eu lieu pendant la saison de ski, mais en pleine période de préparation. Quelques jours auparavant, Blaise Giezendanner se trouvait encore au Chili pour cette raison. Il a alors écourté son stage d'entraînement pour assister à la naissance.

Gros coup sur la Streif

Blaise Giezendanner est marié à sa femme Marie depuis juillet 2024. C'est à cette date qu'a eu lieu le mariage civil, suivi d'une grande fête en mai de l'année suivante. «Entouré de ma famille, de mes amis et de tous mes collègues skieurs, j'ai vécu le plus beau podium de ma vie», écrivait alors Blaise Giezendanner sur Instagram. Il y ajoutait une déclaration d'amour particulière à l'intention de sa femme, «avec laquelle je commence cette nouvelle aventure, bien plus précieuse que n'importe quelle médaille».

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Blaise Giezendanner n'en a toutefois pas encore remporté au sein de l'élite du ski. En 2018, aux Jeux olympiques, il est passé à deux dixièmes de seconde de la médaille en terminant quatrième du super-G. À ce jour, il a disputé 155 épreuves de Coupe du monde et est monté une fois sur le podium. Sur la Streif de Kitzbühel, il a bouleversé le classement en 2022 avec le dossard No 43. Il s'est hissé à la 3e place et a encore évincé l'Autrichien Matthias Mayer du podium.