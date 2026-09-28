Assister aux Championnats du monde de ski 2027 de Crans-Montana pourra coûter jusqu'à 170 francs. Marco Odermatt juge ce prix justifié, mais les supporters dénoncent une dérive vers un sport toujours plus élitiste.

Joël Hahn

Marco Odermatt a suscité la polémique avec une déclaration. Pour le vainqueur du classement général de la Coupe du monde, les 170 francs demandés pour un billet en tribune aux Championnats du monde de ski 2027 de Crans-Montana (VS) sont justifiés.

Ce montant pourrait néanmoins paraître bien élevé pour de nombreux supporters. En effet, lorsqu'on assiste aujourd'hui à un grand événement sportif, on ne paie plus seulement l'entrée, mais souvent aussi le déplacement, les repas et tout ce qui va avec. La question qui se pose alors va au-delà du cas concernant les Championnats du monde: Assister à un événement sportif est-il en train de devenir un luxe?

La disposition à payer détermine le prix

Ce n'est pas un hasard si de nombreux fans de sport ont ce sentiment. «Du point de vue des supporters, je confirme sans hésiter que cela devient plus cher», déclare Christian Moesch, économiste du sport à l'Université de Berne. Pour lui, il ne suffit toutefois pas d'invoquer la hausse des prix. «Le sport de haut niveau est aujourd'hui un bien commercialisé classique», explique-t-il à Blick.

En d'autres termes: ce ne sont pas seulement les coûts qui déterminent le prix, mais surtout la disposition à payer. Ou, pour le dire plus simplement: si suffisamment de personnes sont prêtes à payer des prix élevés, les prix des billets augmentent.

«Le produit est devenu plus attractif»

Christian Moesch souligne que l'énergie, le personnel, les infrastructures et la sécurité ont certes renchéri. «Mais les prix des billets n'ont pas augmenté de manière simplement proportionnelle aux coûts.» C'est plutôt le produit qui a changé. Les stades et les zones d'arrivée affichent souvent complet malgré la hausse des prix.

«Le produit est devenu plus attractif», explique l'économiste. À cela s'ajoute une évolution sociétale. «La raison principale est qu'il est devenu un symbole de statut social pour des couches de la population de plus en plus larges.» Il ne s'agit plus depuis longtemps uniquement de la compétition. Ceux qui assistent à un championnat du monde de ski ou à une finale achètent également une expérience et montrent en même temps qu'ils y étaient. Les réseaux sociaux renforcent cet effet.

Cela est particulièrement visible lors de grands événements comme les Championnats du monde de ski. À Crans-Montana, les places les plus chères dans les tribunes pour la descente masculine coûtaient à partir de 170 francs lors de la première phase de vente. Sophie Clivaz, responsable du marketing et de la communication des Championnats du monde de ski de Crans-Montana, déclare sans détour à Blick: «Les billets en tribune pour les courses très convoitées sont chers. Nous en sommes conscients.» Elle souligne toutefois que la tribune la plus chère ne représente qu'une partie de l'offre. Il existe également des billets à 65 francs et des places le long du parcours à partir de 20 francs.

Tous les sports ne sont pas aussi égaux

Dans d'autres sports, la situation est quelque peu différente. Bruno Vollmer, membre de la direction des ZSC Lions, souligne qu'on ne peut pas comparer directement des événements ponctuels à un championnat. Chez le champion suisse de hockey en titre, les billets à l'unité coûtent entre 28 et 105 francs. La billetterie représente désormais près de la moitié du budget. «Il y a une limite à ne pas franchir», déclare Bruno Vollmer, qui ne veut pas perdre les supporters de longue date.

Dany Frank, responsable des relations presse du HC Kriens-Lucerne, parle lui aussi de prix «très modérés». Malgré la nouvelle Pilatus Arena et une hausse des prix d'entrée d'environ 20%, il n'y a pratiquement pas eu de réclamations. Une famille de quatre personnes peut assister à un match pour environ 80 francs.

Le football plus populaire?

Le point de vue des supporters est également intéressant. Adrian Werren, de l'association Fanarbeit Bern, affirme que les prix des billets de Young Boys ne constituent actuellement pas un sujet majeur. «YB pratique des prix d'entrée très raisonnables», dit-il. Les abonnements, en particulier, sont bon marché par rapport à la concurrence. Les discussions portent plutôt sur les matches européens.

Adrian Werren souligne une victoire importante remportée par les supporters. Dans le football suisse, il existe un plafond tarifaire pour les billets destinés aux supporters visiteurs. Les clubs ne peuvent pas demander plus de 25 francs. «C'est le fruit d'un engagement considérable de la part des supporters», explique-t-il.

Il met toutefois en garde contre le fait de ne considérer que le prix du billet. «Souvent, c'est la facture totale qui pose problème.» Il faut encore ajouter le trajet en train, la nourriture et les boissons. Pour les familles en particulier, assister à un match devient vite coûteux. Or, le football est l'un des derniers endroits «où tout le monde se retrouve vraiment».

Entre sport populaire et produit haut de gamme

C'est précisément là que Christian Moesch voit un conflit d'objectifs. D'un côté, les clubs et les organisateurs veulent réussir sur le plan économique. De l'autre, le sport vit de son accessibilité. «Il existe une tension entre rentabilité et accessibilité», explique l'économiste du sport.

La Suisse n'est pas encore l'Angleterre, où les prix élevés et la commercialisation ont chassé de nombreux supporters traditionnels des stades. Mais l'évolution est perceptible. Le sport en direct est depuis longtemps bien plus qu'un simple sport. C'est une expérience, un événement et, pour beaucoup, aussi un symbole de statut social. En d'autres termes: le ballon roule encore pour tout le monde. Mais la place au bord du terrain coûte de plus en plus cher.