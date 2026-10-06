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«Je ne pouvais pas monter les escaliers»
Sofia Goggia touchée par deux virus avant le début de saison

Touchée par le chikungunya et le parvovirus B19, Sofia Goggia a dû interrompre son entraînement en Argentine. L’Italienne se remet lentement et sa présence à Sölden reste incertaine.
Publié: 09:07 heures
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Sofia Goggia doit actuellement faire preuve de beaucoup de patience.
Photo: FABRICE COFFRINI

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • La skieuse italienne Sofia Goggia souffre de deux virus différents
  • L’épuisement et d’autres symptômes l’empêchent actuellement de s’entraîner
  • Elle a surmonté la phase aiguë, mais on ignore quand elle sera de nouveau en pleine forme
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Ramona Bieri

En pleine préparation de la nouvelle saison, le corps de Sofia Goggia ne suit plus. Victime d’un malaise et d’un épuisement important, l’Italienne a dû interrompre prématurément son camp d’entraînement en Argentine. La spécialiste de vitesse, qui a remporté le petit globe du super-G et la médaille de bronze olympique en descente la saison dernière, est rentrée en Italie pour subir des examens complémentaires.

Comme l’a annoncé peu après la Fédération italienne de ski, deux virus différents ont été détectés dans son sang, ce qui affaiblit la star italienne. Aucun autre détail n’avait été communiqué dans un premier temps. La skieuse s’est désormais exprimée elle-même sur son état de santé.

Face à Sky Sport, Sofia Goggia révèle avoir été piquée par un moustique infecté et avoir ainsi contracté le virus du chikungunya. Elle a ensuite également été infectée par le parvovirus B19, qui touche principalement les jeunes enfants et survient très rarement chez les adultes.

«J’attends que cela passe»

Les premiers symptômes se sont manifestés sous la forme de fortes douleurs et d’une sensation inhabituelle dans les jambes. «J’avais les jambes faibles, comme si elles étaient désordonnées, et je tremblais», raconte Sofia Goggia. Elle poursuit: «Je ne pouvais pas monter les escaliers, je ressentais une fatigue et un épuisement inhabituels.»

Sofia Goggia a depuis surmonté la phase aiguë de la maladie. Mais elle souffre du fait qu’il n’existe aucun traitement spécifique. «J’attends que cela passe», explique-t-elle. La maladie laisse encore des séquelles. Certains jours, elle va mieux, tandis que d’autres, elle se sent toujours faible.

Sofia Goggia a déjà affronté de nombreuses situations difficiles grâce à sa volonté. Mais cette fois-ci, celle-ci ne lui est d’aucune utilité. Elle essaie simplement de tout faire pour aider son corps à récupérer, explique la skieuse.

Elle ne s’inquiète pas pour la saison à venir, estimant que ses performances au camp d’entraînement étaient bonnes. Mais une condition est indispensable: «Pour chausser les skis, je dois d’abord me sentir bien, avoir les idées claires et être coordonnée sur le plan moteur.» On ignore pour l’instant quand cela sera à nouveau le cas. Sa participation au début de la saison à Sölden, en Autriche, le 24 octobre, reste donc incertaine.

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