Camille Rast attend depuis quatre ans de pouvoir enfin disputer une grande course à domicile! L'attente touche bientôt à sa fin: la Valaisanne a rendez-vous avec les Mondiaux de Crans-Montana. Reste une inconnue de taille: sa hanche sera-t-elle au rendez-vous?

La star du ski Camille Rast continue de lutter avec sa hanche meurtrie

La star du ski Camille Rast continue de lutter avec sa hanche meurtrie

Mathias Germann , Sven Thomann et Benjamin Soland

Camille Rast n'a plus à prouver grand-chose. La saison dernière, la Valaisanne a terminé troisième du classement général de la Coupe du monde, loin devant toutes les autres Suissesses. En 2025, elle a décroché l'or mondial. En 2026, l'argent olympique. À chaque fois, en slalom.

Et pourtant, depuis quatre ans, la skieuse de 27 ans attend toujours de pouvoir s'exprimer devant son public. «C'est dommage. Ce serait un moment fort de pouvoir à nouveau courir à la maison», souffle-t-elle.

En 125 courses de Coupe du monde, onze départs aux Mondiaux et cinq participations aux Jeux olympiques, Camille Rast a beaucoup voyagé. Au total, elle a disputé 137 courses. Six seulement en Suisse. À peine 4,4%.

Cette longue attente prendra fin en février. Et pas n'importe où: à Crans-Montana, en Valais, son canton d'origine. La skieuse de Vétroz y disputera deux des courses les plus importantes de sa carrière: le géant des Mondiaux, le 11 février, puis le slalom, deux jours plus tard.

«Et en plus lors de Mondiaux. C'est quelque chose de très particulier», sourit-elle.

Enfin devant les siens

Camille Rast n'a encore jamais couru à Crans-Montana. Depuis une dizaine d'années, la station valaisanne accueille régulièrement la Coupe du monde, mais essentiellement dans les disciplines de vitesse. Les combinés avaient également leur place au programme par le passé. Pas vraiment son terrain de jeu.

Cette fois, ce sera différent. Et surtout, ses proches pourront enfin venir la voir sans transformer le déplacement en expédition.

«Ce sera la première fois que mes amis pourront m'encourager lors d'une course sans devoir réserver un hôtel et faire six heures de voiture», dit-elle en souriant.

L'événement promet d'être chargé en émotions. Et en pression. Car devant son public, avec un titre mondial et une médaille olympique dans les bagages, les attentes seront forcément élevées. Mais Camille Rast sait désormais composer avec elles.

«Et vous, les journalistes, vous ne pouvez plus me demander: que feras-tu si tu deviens championne du monde? Parce que je le suis déjà. Cela rend les choses un peu plus simples.»

Une jolie manière de rappeler qu'elle a déjà franchi ce cap qui semblait autrefois si lointain.

Une hanche qui joue encore avec ses nerfs

Pour savoir jusqu'où Camille Rast pourra aller cet hiver, il faudra toutefois surveiller un autre élément: son physique.

Dix-huit mois après sa chute à Sestrières, sa hanche continue de lui jouer des tours. Sa jambe gauche lui fait également souffrir par moments.

«Il y a des jours où je ne ressens rien. Et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué.»

La situation est néanmoins meilleure que l'été dernier. Camille Rast refuse donc de s'inquiéter outre mesure. Elle sait que la récupération prend du temps et que l'équilibre entre les deux moitiés du corps est essentiel.

«Les médecins ont dit que cela pouvait prendre jusqu'à deux ans avant que tout redevienne comme avant. L'évolution est positive.»

Sölden peut attendre

Le premier rendez-vous de l'hiver, à Sölden le 24 octobre, arrivera probablement encore un peu trop tôt. Et ce n'est pas forcément un problème.

Camille Rast aime pourtant retrouver rapidement le rythme de la compétition. «Je suis simplement quelqu'un qui aime le rythme des courses», explique-t-elle.

L'an dernier, elle avait d'ailleurs longtemps semblé en mesure d'accrocher le top 10 sur le glacier du Rettenbach. Une faute avant le plat final l'avait finalement reléguée au 15e rang. Son meilleur résultat à Sölden reste une 12e place.

Alors, si elle ne monte pas sur le podium dans l'Ötztal cet automne, pas question de paniquer.

Car Rast sait déjà où elle veut être au sommet de sa forme.

En février. À Crans-Montana. Chez elle. Enfin.