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VA Joana Hählen Hochzeitstanz
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Mariage à Lenk BE:Joana Hählen et son mari dansent dans un décor de rêve

Un moment de félicité
Cette star suisse de la vitesse s'est mariée juste après sa retraite sportive

Quelques mois après avoir raccroché les skis, Joana Hählen rayonne de bonheur. La raison? L’ancienne spécialiste suisse de la vitesse s’est mariée ce week-end.
Publié: 08:29 heures
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Joana Hählen a franchi le cap du mariage.
Photo: IMAGO/NTB
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Ramona Bieri

Joana Hählen (34 ans) a été une skieuse de haut niveau pendant 13 ans. Au printemps dernier, elle a mis un terme à sa carrière. Après son premier été loin des pistes et sans programme d’entraînement strict, un grand moment de sa vie privée attendait la Bernoise de l’Oberland ce week-end: elle a épousé son compagnon de longue date, Lorenz, à Lenk.

La cérémonie s’est déroulée en plein air. Le marié portait un costume beige trois pièces, tandis que la mariée rayonnait dans une longue robe blanche à épaules dénudées. Joana Hählen a partagé quelques images de la fête sur Instagram, notamment le moment où elle lit ses vœux à son mari sous une arche fleurie, ainsi qu’un extrait de leur première danse.

Les deux amoureux sont en couple depuis près de dix ans et s’étaient fiancés en août de l’année dernière. Après une matinée de ski à Zermatt, Joana Hählen avait passé le reste de la journée avec son compagnon au bord du lac de Thoune. «Nous étions assis au bord de l’eau et regardions le coucher du soleil. Puis Lorenz m’a dit de me lever», avait-elle raconté à Blick en décembre. «Il s’est agenouillé, m’a posé la question… et m’a donné la bague.» Pour elle, cette demande en mariage avait été «merveilleusement kitsch».

«Un week-end de mariage suisse»

Les deux amoureux ont désormais couronné leur belle histoire. Parmi les invités figuraient également d’anciennes coéquipières et adversaires de Joana Hählen. Delia Durrer, Michelle Gisin et Jasmina Suter étaient de la fête, tout comme Tina Weirather et Ragnhild Mowinckel, venue de Norvège avec son mari.

«Un week-end de mariage suisse», écrit Joana Hählen sur Instagram en légende des photos qu’elle a publiées. «Tant d’amour! Merci d’être venus de si loin.»

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Joana Hählen a disputé 167 courses de Coupe du monde. Elle est montée cinq fois sur le podium, mais jamais en tant que vainqueure (trois fois à la deuxième place et deux fois à la troisième place). Elle a en outre représenté la Suisse une fois aux Jeux olympiques et trois fois aux Championnats du monde.

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