Ramon Zenhäusern est le deuxième slalomeur suisse qui a connu le plus de succès en Coupe du monde. Pourtant, le Haut-Valaisan est sorti du cadre Swiss-Ski il y a huit mois. Il se bat actuellement pour poursuivre sa carrière.

Ce médaillé d'argent olympique valaisan se bat pour une place en Coupe du monde

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Marcel W. Perren

«Est-ce que je veux vraiment m'imposer cela?» À 34 ans, Ramon Zenhäusern s'est posé cette question à plusieurs reprises au printemps dernier. Après que le skieur de deux mètres a été rayé du cadre de Swiss-Ski, l’entraîneur en chef Tom Stauffer lui a certes laissé entrevoir de nouvelles sélections pour des courses de Coupe du monde, mais il a également été précisé que le Haut-Valaisan devait financer lui-même sa préparation estivale. «C’est pourquoi, pendant plusieurs semaines, j’ai pesé le pour et le contre de la poursuite de ma carrière sportive», raconte Ramon Zenhäusern.

Si l’homme aux six victoires en Coupe du monde a finalement décidé de continuer après une longue période d’hésitation, c’est surtout grâce à son père, Peter. «J’ai pu engager mon père comme entraîneur à plein temps, même si je ne peux pas lui verser un gros salaire. Sans lui, j’aurais très certainement dû abandonner ce projet.» Peter Zenhäusern se met au service de son fils pour un prix dérisoire, puisqu’il est à la retraite depuis un an. Auparavant, il était chef d’équipe à la préfecture de l’internat de Brigue et reporter sportif à Radio Rottu Oberwallis (RRO).

La confiance en Coupe d'Europe

Le vice-champion olympique de slalom 2018 ne se serait toutefois pas lancé dans ce projet coûteux si les dernières semaines de la saison passée n'avaient pas encore apporté quelques motifs de satisfaction. «Après n'avoir réussi qu'un classement dans le top 15 en Coupe du monde, j'ai pris le départ en Coupe d'Europe. Bien que plusieurs jeunes très forts de Norvège et de France soient au départ des slaloms de Coupe d'Europe, j'ai terminé quatrième à Baqueira-Beret, en Espagne, malgré mon dossard élevé, le 46.»

Et en mars, Zenhäusern a même remporté le slalom final de la Coupe d'Europe à Schladming. «C'est là que j'ai définitivement compris que j'avais encore suffisamment de potentiel. De plus, ces succès en Coupe d'Europe m'ont permis de me constituer une bonne base de départ pour la nouvelle saison de Coupe du monde. Je peux partir immédiatement après le top 30.»

Un changement de matériel inattendu

Le Haut-Valaisan s’est également assuré une très bonne position de départ en changeant de marque dans le domaine du matériel. «Comme je skiais sur Rossignol depuis mon enfance, je n’arrivais pas à imaginer pendant longtemps que je changerais de matériel sur la fin de ma carrière.» Le scepticisme était donc grand lorsqu’il a reçu une invitation de Völkl pour un test de skis. «Mais ce jour-là, j’ai remarqué que ces skis fonctionnaient vraiment bien. Et avec Marian Bires, Völkl m’a fourni un excellent technicien. Si j’étais resté chez Rossignol, je n’aurais certainement pas obtenu mon propre technicien.»

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Afin de maintenir les coûts aussi bas que possible, Ramon Zenhäusern souhaitait effectuer la majeure partie de sa préparation saisonnière sur les glaciers du Valais. Mais en raison des températures trop élevées dans sa région, il a finalement dû se rendre en Nouvelle-Zélande. Pour son père et entraîneur à la fois, ce voyage a également été un retour dans son propre passé. «Papa a travaillé comme entraîneur de ski pendant un hiver il y a 35 ans et avait alors reçu une offre d’emploi à long terme de la fédération néo-zélandaise. Mais comme il venait de rencontrer ma maman, il a refusé cette activité et a choisi de retourner en Suisse. Il a toujours rêvé de pouvoir retourner un jour là-bas, où sa vie aurait pu prendre une tout autre direction.»

Entraînement avec toutes les nations

Au final, le voyage à l’autre bout du monde n’a pas seulement rendu Peter Zenhäusern heureux, mais aussi son fils. «J’ai pu très bien me préparer en Nouvelle-Zélande, car, lors des entraînements, je pouvais soit me joindre aux Anglais, soit au Belge Armand Marchant, soit au grand talent suédois Fabian Ax Swartz. Un jour, j’ai aussi pu m’entraîner avec Swiss-Ski, et les autres jours, j’ai au moins pu utiliser les piquets suisses.»

Depuis octobre, Ramon Zenhäusern est à nouveau pleinement intégré à l’entraînement de Swiss-Ski. «Ramon a très bien skié lors des dernières séances», félicite Matteo Joris, entraîneur en chef du slalom. Il est donc assuré d’avoir une place en Coupe du monde jusqu’au slalom juste avant Noël, à Madonna di Campiglio. Pendant cette période, Swiss-Ski prend également en charge l’hébergement et les repas de Ramon Zenhäusern.