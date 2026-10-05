Qu'est-ce que la paternité a changé chez Loïc Meillard?

Au mois de mai dernier, Loïc Meillard est devenu papa pour la première fois. La préparation estivale du skieur valaisan a donc été différente, avant d'aborder une saison qui le sera tout autant.

Matthias Davet Journaliste Sport

La plupart des skieurs profitent de la fin de la saison pour se reposer. Certains partent sur une plage se détendre, d'autres en profitent pour s'adonner à une autre passion comme le kitesurf, le VTT ou le motocross. De son côté, Loïc Meillard et sa compagne Zoé Chastan ont vécu un printemps 2026 légèrement différent.

En avril dernier, l'ancienne cheffe de presse de l'équipe masculine de ski alpin et le skieur valaisan se sont mariés. Un mois plus tard, une petite fille naissait de leur union. «Welcome home little girl», avait écrit le couple sur Instagram. Une publication qui avait suscité les félicitations de tout le circuit ou presque.

Sa sœur a changé quelques couches

Sauf que, après cette parenthèse enchantée, Loïc Meillard a dû se remettre au travail. Malgré la naissance de sa fille, les premières séances de condition physique n'attendaient pas. Alors, le Valaisan a revu ses plans, afin d'allier au mieux vie de famille et de skieur. «Au lieu de faire deux blocs d'entraînement par jour, je n'en faisais qu'un seul, plus long, détaille-t-il. Ça me permettait de profiter avec ma famille le reste de la journée.»

Avec, par exemple, sa sœur Mélanie, qui se réjouissait de devenir tata cet été. «Personnellement, ma vie n'a pas changé mais c'était cool de passer du temps avec elle après certains entraînements», sourit celle qui confie avoir même changé quelques pampers.

«Ça dépend de comment on se prépare»

Pour en revenir à Loïc Meillard, il va également devoir s'habituer à quitter son cocon de longues semaines durant la saison. Lors des huit dernières années, sa femme Zoé Chastan était à ses côtés grâce à ses fonctions au sein de la fédération. «Quand on est loin, il n'y a normalement aucun problème, on y est habitués, explique le Valaisan. En revanche, quand on se rapproche de la date du retour, on s'en réjouit davantage.»

Il y a certes le moment loin des siens. Mais avant ça, il y a aussi des adieux. «Ça dépend de comment on se prépare mentalement: si on sait depuis trois mois que je dois partir, on y est préparés et ce n'est pas un souci, tempère le skieur d'Hérémence. C'est mon job, il faut faire avec. C'est clair qu'il y a un petit pincement au cœur les premières minutes, mais il faut aller de l'avant.»

L'horizon, ce sera surtout le début de la saison pour Loïc Meillard. Le Valaisan sera aligné pour le coup d'envoi le 25 octobre prochain, à Sölden.