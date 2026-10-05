DE
FR

«Je me réjouis toujours de rentrer»
Qu'est-ce que la paternité a changé chez Loïc Meillard?

Au mois de mai dernier, Loïc Meillard est devenu papa pour la première fois. La préparation estivale du skieur valaisan a donc été différente, avant d'aborder une saison qui le sera tout autant.
Publié: il y a 6 minutes
1/2
Loïc Meillard est devenu papa au mois de mai.
Photo: Claudio Thoma
matthias davet..png
Matthias DavetJournaliste Sport

La plupart des skieurs profitent de la fin de la saison pour se reposer. Certains partent sur une plage se détendre, d'autres en profitent pour s'adonner à une autre passion comme le kitesurf, le VTT ou le motocross. De son côté, Loïc Meillard et sa compagne Zoé Chastan ont vécu un printemps 2026 légèrement différent.

En avril dernier, l'ancienne cheffe de presse de l'équipe masculine de ski alpin et le skieur valaisan se sont mariés. Un mois plus tard, une petite fille naissait de leur union. «Welcome home little girl», avait écrit le couple sur Instagram. Une publication qui avait suscité les félicitations de tout le circuit ou presque.

Sa sœur a changé quelques couches

Sauf que, après cette parenthèse enchantée, Loïc Meillard a dû se remettre au travail. Malgré la naissance de sa fille, les premières séances de condition physique n'attendaient pas. Alors, le Valaisan a revu ses plans, afin d'allier au mieux vie de famille et de skieur. «Au lieu de faire deux blocs d'entraînement par jour, je n'en faisais qu'un seul, plus long, détaille-t-il. Ça me permettait de profiter avec ma famille le reste de la journée.»

À lire aussi sur le ski alpin
MEDIENTAG SWISS SKI 2026
Tanguy Nef ambitieux
«Je suis capable de gagner toutes les courses»
s12_OdermattTupfer2_palmar-XT60940.jpg
Comme en athlétisme?
Marco Odermatt surprend le monde du ski avec une idée novatrice

Avec, par exemple, sa sœur Mélanie, qui se réjouissait de devenir tata cet été. «Personnellement, ma vie n'a pas changé mais c'était cool de passer du temps avec elle après certains entraînements», sourit celle qui confie avoir même changé quelques pampers.

«Ça dépend de comment on se prépare»

Pour en revenir à Loïc Meillard, il va également devoir s'habituer à quitter son cocon de longues semaines durant la saison. Lors des huit dernières années, sa femme Zoé Chastan était à ses côtés grâce à ses fonctions au sein de la fédération. «Quand on est loin, il n'y a normalement aucun problème, on y est habitués, explique le Valaisan. En revanche, quand on se rapproche de la date du retour, on s'en réjouit davantage.»

Il y a certes le moment loin des siens. Mais avant ça, il y a aussi des adieux. «Ça dépend de comment on se prépare mentalement: si on sait depuis trois mois que je dois partir, on y est préparés et ce n'est pas un souci, tempère le skieur d'Hérémence. C'est mon job, il faut faire avec. C'est clair qu'il y a un petit pincement au cœur les premières minutes, mais il faut aller de l'avant.»

L'horizon, ce sera surtout le début de la saison pour Loïc Meillard. Le Valaisan sera aligné pour le coup d'envoi le 25 octobre prochain, à Sölden.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus