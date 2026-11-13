À un jour du coup d'envoi de la saison de slalom à Levi, Mélanie Meillard doit déclarer forfait. Elle s'est blessée au genou droit sur une chute à l'entraînement. Selon les informations de Blick, une déchirure des ligaments croisés est suspectée.

Une chute plus grave que prévu pour Mélanie Meillard?

Une chute plus grave que prévu pour Mélanie Meillard?

Mathias Germann

Le communiqué de Swiss-Ski est tombé vendredi à 14h. À un jour du coup d’envoi de la saison slalom à Levi, Mélanie Meillard doit renoncer à prendre le départ. Cela semble anodin, mais ça ne l’est pas. La Valaisanne s’est blessée au genou droit à l’entraînement. «Elle a subi une distorsion de l’articulation du genou droit», indique Swiss-Ski. De nouveaux examens médicaux doivent être réalisés en Suisse.

L’entraîneur en chef de l’équipe féminine, Beat Tschuor, raconte l’accident: «C’est arrivé à l’échauffement, dès la première manche.» Le ski droit de Mélanie Meillard a légèrement dérapé. Elle s’est retrouvée en arrière, le ski a exercé une pression et le genou s’est tordu.

Pas de fortes douleurs... un bon signe?

Le médecin de Swiss-Ski, Walter O. Frey, a pris en charge la Valaisanne sur place. Mais seule une IRM en Suisse montrera la gravité de la blessure. Mélanie Meillard s'envolera vendredi soir de Kittilä pour Helsinki, puis pour la Suisse. À Genève, elle doit être examinée par le médecin du sport Dr Maxime Grosclaude, à la Clinique de La Tour.

Selon Beat Tschuor, Mélanie Meillard n’a d’abord pas ressenti de fortes douleurs. Cela ne signifie pas pour autant que tout danger est écarté. Selon les informations de Blick, une déchirure des ligaments croisés est suspectée. «Nous attendons les résultats de l’IRM. Nous pourrons alors en dire davantage», nous informe-t-on.

Une skieuse souvent blessée

Si la suspicion se confirme, l’hiver de Mélanie Meillard serait terminé avant même la première course. Pour la skieuse d'Hérémence, ce serait un nouveau coup dur. Lors des Jeux olympiques de 2018, elle s’était déjà déchiré le ligament croisé. Son corps avait ensuite rejeté la greffe provenant d’une donneuse. Une nouvelle opération avait suivi. Elle a souffert des séquelles pendant des années.

Ce n’est que l’été dernier que Mélanie Meillard s’est à nouveau sentie vraiment en forme, notamment grâce au travail avec son nouvel entraîneur de condition physique Stéphane Grichting, l’ancien footballeur de la Nati. Le prochain coup dur se profile aujourd'hui, bien malheureusement.