Après la grave chute de Michelle Gisin, Luca De Aliprandini a été un soutien précieux. Mais l’Italien a lui aussi pu compter sur son épouse, comme l’a montré un moment touchant à la télévision suisse.

Une scène du documentaire sur Michelle Gisin fait pleurer son mari

Une scène du documentaire sur Michelle Gisin fait pleurer son mari

En bref Invitée de «Sportpanorama», Michelle Gisin pouvait compter sur la présence de son mari, Luca De Aliprandini, dans le public

Les premières images du documentaire consacré à la skieuse sont dévoilées et font fondre son mari en larmes

Les mois qui ont suivi la grave chute de la Suissesse ont été particulièrement éprouvants pour le couple

Ramona Bieri

Michelle Gisin a traversé de nombreuses épreuves depuis sa grave chute en décembre dernier. A ses côtés, elle a toujours pu compter sur Luca De Aliprandini. Présent pour la soutenir après son accident, le skieur italien a aussi célébré avec elle un mariage de rêve l’été dernier.

Après avoir annoncé sa retraite mardi dernier, Michelle Gisin était l’invitée de l’émission «Sportpanorama» de la SRF, dimanche soir. Dans le public, son mari était assis aux côtés de sa sœur, Dominique Gisin. Le spécialiste italien du géant a vécu un moment particulièrement émouvant.

Ces derniers mois, la SRF a suivi de près le parcours de Michelle Gisin. Fin novembre, la chaîne diffusera le documentaire «Michelle Gisin: Stärker als der Sturz» (Michelle Gisin: Plus forte que la chute). Un extrait présenté dans l’émission a bouleversé Luca De Aliprandini. Discrètement, celui-ci a essuyé quelques larmes au coin des yeux. La scène rappelle que si l’Italien a soutenu son épouse après sa chute, elle a également été présente pour lui dans les moments difficiles.

«Les résultats ne te définissent pas»

Début mars, à Kranjska Gora (Slovénie), Luca De Aliprandini avait vécu une grosse déception en terminant à la 39e place du géant, loin de la qualification pour la deuxième manche. Dans l’aire d’arrivée, Michelle Gisin avait partagé sa déception et tenté de le consoler, tout en lui redonnant du courage.

«Les résultats de cette saison ne te définissent pas en tant que personne», lui avait-elle dit. «Ce qui compte, c’est tout ce que tu as fait en dehors du ski, la manière dont tu m’as soutenue et tout le reste. Cet amour que tu me donnes sans cesse, voilà qui tu es!»

Des mots qui, plusieurs mois plus tard, continuent de faire leur effet. Luca De Aliprandini n’est pas le seul à être ému: les yeux de Michelle Gisin brillent eux aussi. La skieuse explique que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point elle a été soutenue après son accident. «Au cours des premières semaines, quand on est aussi gravement blessé, on dépend des autres», raconte-t-elle. «Grâce à Luca et à ma famille, j’ai pu rapidement rentrer chez moi. Cela m’a redonné tellement d’énergie.»

Enfin à Adelboden

Luca De Aliprandini prend lui aussi la parole. «Dans un couple, il est normal de tout faire pour soutenir l’autre», explique le skieur italien. «J’ai été à ses côtés dès sa chute. Et dès qu’elle en a eu la possibilité, elle m’a également soutenu, notamment grâce à son énergie positive.»

A l’avenir, Michelle Gisin aura davantage de temps pour soutenir son mari. Désormais retraitée, elle pourra plus facilement adapter son emploi du temps au calendrier des courses de Luca De Aliprandini. Elle se réjouit notamment de pouvoir enfin assister en direct au géant d’Adelboden. «J’y suis allée une fois, mais la course avait été annulée.»