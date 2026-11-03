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Titres olympiques et chutes
Michelle Gisin: La fin d'une carrière mouvementée

Double championne olympique du combiné, Michelle Gisin met un terme à sa carrière mouvementée dans le ski. L'Obwaldienne a remporté une course de Coupe du monde et est montée 20 autres fois sur le podium
Publié: il y a 5 minutes
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Michelle Gisin en a assez. La skieuse d'Engelberg met un terme à sa carrière.
Photo: Benjamin Soland
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Christian Müller et Mathias Germann

En septembre encore, Michelle Gisin laissait ouverte la possibilité de revenir un jour dans le cirque blanc. Mais ce mardi matin, elle a claqué la porte. La chute survenue en décembre à l'entraînement de la descente de St-Moritz a été sa dernière apparition en Coupe du monde. La skieuse de 32 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière.

C'est une carrière qui a connu deux sommets dorés avec l'or olympique du combiné en 2018 et en 2022. À Pékin, elle a décroché, en plus de l'or du combiné, le bronze en Super-G. À cela se sont ajouté une médaille d'argent et une de bronze dans des combinés des Championnats du monde. En Coupe du monde, l'athlète polyvalente a triomphé en 2020 lors du slalom de Semmering (Aut). Elle est en outre montée 20 fois sur la deuxième ou la troisième marche du podium.

Les hauts et les bas se succèdent

Mais Gisin a aussi dû encaisser de sérieux coups d'arrêt. Avant la saison 2021/22, elle a contracté une mononucléose, mais s'est battue pour revenir, terminant troisième du géant de Kranjska Gora (Sln). Elle est devenue ainsi la première Suissesse depuis Vreni Schneider à monter sur le podium dans les cinq disciplines de la Coupe du monde.

Mais après son passage des skis Rossignol aux skis Salomon en 2022, elle a couru après sa meilleure forme. Le point bas est surenu en septembre dernier à St-Moritz, lorsqu'elle s'est grièvement blessée à la colonne cervicale, au poignet et au genou lors d'une chute.

Avec la sœur cadette de Dominique (41 ans) et de Marc Gisin (38 ans), c'est donc le dernier membre de la fratrie de skieurs d'Engelberg qui raccroche ses skis. Mais on verra certainement encore Michelle Gisin au bord des pistes : depuis cet été, elle est mariée au spécialiste italien du géant Luca De Aliprandini (36 ans). Elle est en outre ambassadrice des Championnats du monde 2027 à Crans-Montana.

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