Michelle Gisin prend sa retraite à 32 ans

Michelle Gisin range ses lattes. À 32 ans, l'Obwaldienne a annoncé mardi matin qu'elle ne reprendrait pas la compétition.

Blick Sport

Michelle Gisin ne rechaussera plus les skis en compétition. L'Obwaldienne de 32 ans a annoncé sa retraite mardi à Engelberg.

En décembre dernier à St-Moritz, Gisin avait subi plusieurs blessures lors d'une chute survenue pendant un entraînement de descente. Outre un genou, la cuisse, le poignet, l'épaule et la colonne cervicale avaient également été touchés. «J’aurais pu me retrouver paraplégique», avait déclaré l’athlète par la suite.

Malgré tout, Gisin n’a pas exclu un retour. En octobre, elle avait déclaré vouloir attendre de faire ses premiers virages sur la neige avant de se décider. C’est depuis le Titlis, dans sa ville natale d’Engelberg, que Gisin a annoncé qu’elle ne reviendrait pas en Coupe du monde.

Gisin peut se prévaloir d’une carrière marquée par ses deux victoires olympiques en combiné en 2018 et 2022. Il y a quatre ans, elle avait également remporté la médaille de bronze olympique en Super-G à Pékin, alors que Lara Gut-Behrami avait décroché l'or.

C'est également en combiné, discipline désormais supprimée, que Gisin a remporté ses deux médailles aux Championnats du monde: l'argent à St-Moritz en 2017 derrière Wendy Holdener et le bronze à Cortina en 2021.

En Coupe du monde, Gisin est montée une fois sur la plus haute marche du podium. C'était en 2020 lorsqu'elle avait remporté le slalom à Semmering, là où elle avait fait ses débuts en Coupe du monde huit ans plus tôt. Au total, Gisin a décroché 21 podiums en Coupe du monde, et ce dans les cinq disciplines. Avant elle, la dernière Suissesse à avoir réalisé cet exploit était Vreni Schneider.